Stiri pe aceeasi tema

- Valoarea pagubelor provocate de catastrofele naturale la nivel mondial a scazut usor in primul semestru, pana la 120 de miliarde de dolari (109 miliarde de euro), potrivit unei estimari publicate miercuri de grupul elvetian de reasigurari Swiss Re, informeaza AFP.

- In luna aprilie, impreuna cu Goldman Sachs, Apple lansa conturile de economii Apple Card Saving, care ofereau si ofera in continuare un randament anual de 4,15%, mult peste medie. Dobanda avantajoasa se pare ca a atras un mare numar de clienti, desi serviciul este disponibil, deocamdata, doar in Statele…

- Un mar pe zi nu numai ca tine doctorul departe, dar ar putea, de asemenea, sa genereze economii de cel putin 40 de miliarde de dolari la costurile cu asistenta medicala doar in Statele Unite, raporteaza cercetatorii de la universitatea Tufts, intr-un nou studiu publicat saptamana trecuta. Ei au simulat…

- Ferhat Guruz, președintele Asociației Exportatorilor de Fructe și Legume Proaspete din Regiunea Mediterana, a declarat ca in perioada ianuarie-iunie, au fost exportate din Turcia fructe și legume proaspete in valoare de 1,69 miliarde de dolari. Furnizand informații despre exporturile Turciei din…

- Piata romaneasca de fuziuni si achizitii (M&A) a inregistrat 132 de tranzactii in prima jumatate a anului 2023, cu o valoare totala estimata de 3,7 miliarde dolari, conform unei analize realizate de EY Romania, potrivit Agerpres.Volumul tranzactiilor reprezinta o usoara crestere fata de cele…

- Statele Unite au supraestimat cu peste 6 miliarde de dolari valoarea echipamentelor militare trimise Ucrainei, a anuntat Departamentului Apararii american.In timpul unui audit au fost descoperite ”neconcordante” in evaluarea echipamentelor trimise din SUA de la inceperea invaziei ruse in Ucraina in…

- ”AON, unul dintre liderii globali ai pietei brokerilor de asigurari, anunta rezultatele studiului global „Vreme, clima si catastrofe” (Weather, Climate and Catastrophe Insight), care masoara modul in care aceste elemente s-au schimbat si au influentat societatea, economia si sistemul de asigurari.…

- Statele Unite au anuntat joi ca au aprobat vanzarea a 60 de elicoptere de transport militar si alte echipamente catre Germania, tara membra a NATO, pentru un total 8,5 miliarde de dolari, noteaza AFP.