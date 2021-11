Catastrofă minieră în Rusia: 52 de morţi după un accident grav în Siberia (GALERIE FOTO) In total, 52 de persoane - 46 de mineri si sase membri ai echipelor de salvare - si-au pierdut viata joi dupa un accident intr-o mina de carbune din Siberia, o noua catastrofa care loveste un sector frecvent indoliat in Rusia. noteaza AFP preluat de agerpres.

Daca bilantul initial al acestui accident care a avut loc in cursul diminetii a fost de 14 morti, a crescut brusc la caderea noptii.



"Potrivit informatiilor preliminare, nimeni nu a supravietuit in mina. 52 de persoane au murit", a informat agentia oficiala TASS, citand o sursa din cadrul serviciilor… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

