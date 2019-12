Catastrofă în Sudan. Explozie urmată de incendiu într-o uzină. Sunt zeci de morţi şi răniţi



Cel putin 16 persoane au murit si alte peste 90 au fost ranite marti intr-un incendiu precedat de o explozie, la o uzina industriala din nordul orasului Khartoum, capitala sudaneza, potrivit unor surse medicale si unor martori oculari, informeaza AFP.



Un fum negru si dens a putut fi vazut pe cer marti dimineata in timpul acestui incendiu, in timp ce sectorul a fost incercuit de politie.



Un rezervor de gaz era inca in flacari in momentul sosirii unui fotograf al AFP la fata locului, unde pompieri se aflau in actiune.



Cauza exploziei nu este deocamdata cunoscuta. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit si alte peste 90 au fost ranite marti intr-un incendiu precedat de o explozie, la o uzina industriala din nordul orasului Khartoum, capitala sudaneza, potrivit unor surse medicale si unor martori oculari, informeaza AFP.

- Explozia din Port Neches a fost urmata de un incendiu extins, potrivit KFDM/Fox 4.O autoritate locala, Jeff Branick, a informat ca deflagratia a izbucnit in uzina, in apropiere de autostrada 366 din Port Neches. In urma deflagratiei, locuintele rezidentilor s-au ales cu ferestrele…

- Un cutremur puternic de magnitudine 6,4 a zguduit Albania marti. Avand epicentrul in apropiere de capitala Tirana, acesta este cel mai puternic seism produs in tara in ultimii 20 de ani, si al doilea din ultimele doua luni. Potrivit primelor informatii s-ar fi inregistrat cel putin sase morti si peste…

- Cel putin 13 persoane si-au pierdut viata si 20 au fost ranite astazi in vestul Slovaciei in urma coliziunii intre un autocar si un camion, a anuntat politia, transmite AFP. ‘Pot sa confirm decesul a 13 persoane, 20 sunt ranite intr-un accident in apropiere de Nitrianske Hrnciarovce, unde un autocar…

- Cel putin 26 de persoane au murit in urma trecerii devastatoare a taifunului Hagibis pe teritoriul Japoniei, unde s-au inregistrat ploi de o intensitate fara precedent si inundatii catastrofale, relateaza AFP, citand presa japoneza, potrivit news.ro.Peste 100.000 de salvatori depun eforturi…

- Atacatori inarmati au ucis 15 persoane intr-un atac armat asupra unei moschei din nordul statului Burkina Faso in timpul rugaciunii de vineri seara, au declarat o sursa de securitate si un oficial local pentru Reuters.Atacatorii au intrat in moscheea din satul Salmossi, din regiunea Oudalan,…

- Zeci de persoane au fost arestate sâmbata, la Paris, în contextul în care protestele desfașurate de susținatorii mișcarii „Vestele Galbene” au fost reluate, relateaza Mediafax citând BBC.Sute de persoane s-au adunat sâmbata în mai multe locuri…

- Bomba a explodat in jurul orei 15.00 in districtul Kulp din provincia Diyarbakir, a anuntat guvernoratul local, care a atribuit atacul unor ''membrii ai unei organizatii teroriste separatiste'', in timp ce autoritatile turce au facut referire la PKK. Autoritatile locale au anuntat un bilant…