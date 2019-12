Stiri pe aceeasi tema

- Cel putin 16 persoane au murit si alte peste 90 au fost ranite marti intr-un incendiu precedat de o explozie, la o uzina industriala din nordul orasului Khartoum, capitala sudaneza, potrivit unor surse medicale si unor martori oculari, informeaza AFP.Un fum negru si dens a putut…

- Luna decembrie aduce botosanenilor facturi mai mari cu 16% la apa si canalizare. Consilierii judeteni au aprobat ieri majorarea tarifului asa cum a fost propus de operatorul de apa in urma cu cateva luni. Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice a aprobat…

- Premierul Ludovic Orban a solicitat joi, la inceputul ședinței de Guvern, ministrului de interne și ministrului transporturilor sa acționeze pentru descarcarea urgenta a navei pline de oi, care s-a rasturnat duminica in Portul Midia. Din cele 14.

- Astazi, in toata tara cerul va fi noros. La Briceni și la Soroca se vor inregistra minus trei grade, iar la Balți minus doua. La Orhei va fi minus unu, iar la Tiraspol zero grade. La Leova va fi un grad, iar la Comrat si Cahul se asteapta doua.

- Modernizarea rețelei de apa și canalizare a orașului Zimnicea in cadrul „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apa și apa uzata din județul Teleorman”, face parte din Programul Operațional Infrastructura Mare. Documentația se afla in curs de aprobare la AM POIM și JASPERS Master plan…

- Guvernul a aprobat realocarea mijloacelor financiare din contul Fondului de Investiții Sociale pentru lucrarile de construcție a unui bloc nou de studii in cadrul Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”.

- Fostele țari comuniste din sud-estul și centrul Europei sunt in plina catastrofa demografica, cu consecințe politice și sociale profunde, arata o analiza realizata de BalkanInsight. Cauzele vizibile ale declinului demografic rapid sunt emigrația, scaderea natalitații, imbatranirea populației ramase…

- 'Am venit in sprijinul localnicilor, iar partea de racordare stradala am facut-o cu bani de la Consiliul local. Aproape 50% din gospodariile din sat sunt racordate la retea. Legea impune ca fiecare consumator de apa potabila sa aiba bransare la reteaua de canalizare, dar nu-i putem forta pe oameni…