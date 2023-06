Stiri pe aceeasi tema

- Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) spune ca holera și alte boli transmise prin apa reprezinta un risc in Ucraina, dupa distrugerea Barajului Kahovka. Pericolul s-ar putea extinde și la vecinii Ucrainei, inclusiv la Romania, asta pentru ca avem rauri comune cu Ucraina, inclusiv Dunarea, dar și 600…

- De la Medici Fara Frontiere se dau asigurari, in ciuda ingrijorarii autoritaților ucrainene, ca nu exista riscul de raspandire a infecțiilor și ca cea mai grava problema cu care se confrunta regiunea este lipsa apei potabile. Sunt zone in regiunea Herson, zona afectata de explozia barajului, unde…

- Ucraina si aliatii sai, printre care Statele Unite, Franta si Japonia, au condamnat joi "atacurile" impotriva operatiunilor de salvare la Herson, cerand Rusiei sa permita accesul "nestingherit" pentru ajutoare dupa distrugerea barajului Kahovka, noteaza AFP, citat de Agerpres."Condamnam cu fermitate…

- Germania a restituit o fosila de dinozaur Braziliei. O fosila de dinozaur probabil adusa in Germania in mod ilegal a fost restituita Braziliei, a anuntat luni Ministerul brazilian al Stiintei, Tehnologiei si Inovarii, potrivit DPA. CITESTE SI STUDIU Primele flori de pe Pamant ar fi fost polenizate…

- Barajul uriaș de langa Herson a fost aruncat in aer. Hidrocentrala Kahovskaia e complet distrusa, iar nivelul apei din rezervorul Kahov scade rapid. Nivelurile apei din barajul Kahovka vor fi „critic de ridicate” in jurul orei 11:00, ora locala (4:00 a.m. ET), a declarat șeful consiliului regional din…

- Ministerul rus al Apararii a anuntat, joi, respingerea incursiunii unor grupuri ucrainene, la frontiera dintre Ucraina si Rusia, precizand ca aproximativ 30 de combatanti ucraineni au fost eliminati.

- George Lupu (www.b1tv.ro) Noi amenințari de la Moscova au fost lansate cu privire la situația din Transnistria. Ministerul rus de Externe acuza ca Ucraina mobilizeaza trupe militare in apropiere de regiunea transnistreana a Republica Moldova. In acest context, Moscova amenința ca va reacționa „adecvat”…

- Susținatorii partidului naționalist bulgar prorus Renașterea au distrus in timpul unui protest desfașurat duminica, 21 mai, birourile UE din capitala Bulgariei, relateaza Politico.Protestatarii au aruncat vopsea roșie in timp ce treceau prin fața biroului Comisiei Europene din Sofia, care gazduiește…