Stiri pe aceeasi tema

- Alegerile locale din Costinești au fost mai mult decat un simplu exercițiu democratic. Ele au devenit o epopee plina de suspans, intrigi și controverse, culminand cu victoria la limita a candidatului PNL, Gheorghe Mechenici. Cu doar doua voturi care au facut diferența, aceste alegeri au ridicat numeroase…

- In lumea noastra, unde inteligența este adesea asociata cu creierul și sistemele nervoase complexe, natura ne surprinde din nou prin comportamentele uimitoare ale unor plante. Recent, un studiu controversat susține ca anumite specii de plante pot fi considerate inteligente, redefinind modul in care…

- Balenele ucigașe au fost implicate in sute de incidente periculoase in care pareau ca ataca la intamplare barci din Marea Mediterana și Oceanul Atlantic, reușind sa scufunde o parte din ele. Dar cercetatorii spun ca nu este vorba de un complot al animalelor impotriva oamenilor, ci mai degraba ca balenele…

- Sezonul uraganelor 2024 din Atlanticul de Nord, care ar trebui sa debuteze saptamana viitoare, se anunta ”extraordinar” si ar putea include patru pana la sapte uragane de categoria 3 sau mai mare, potrivit previziunilor Administratiei Nationale Oceanice si Atmosferice (NOAA), informeaza AFP. ”Acest…

- In mijlocul ruinelor unui templu listat ca patrimoniu mondial in Delhi, sta o coloana de fier veche de 1.600 de ani, intacta și neafectata de rugina care, in mod normal, ar trebui sa-i devoreze suprafața. Aceasta contrazice tot ceea ce știm despre fier, un metal notoriu prin vulnerabilitatea in fața…

- O știre extrem de interesanta a inviorat astazi scenele politice internaționale: șeful unuia dintre serviciile secrete din Romania s-ar fi intalnit in secret cu președintele Bashar al-Assad, intr-o vizita misterioasa la Damasc, conform presei din Siria. Detalii explozive, generatoare de controverse…

- Intr-o situație inedita, un vehicul a fost prins de radar, insa șoferul nu poate fi identificat, ridicand intrebarea cine va plati amenda in aceasta circumstanța neobișnuita. Conform Codului Rutier din Romania, depașirea vitezei maxime legale atrage sancțiuni pentru șoferi, iar aceste abateri pot fi…

- Utilizatorii din intreaga lume au intampinat dificultați in utilizarea WhatsApp și alte platforme Meta in cursul zilei de 3 aprilie 2024. Incepand cu ora 21:00, ora Romaniei, utilizatorii au inceput sa raporteze intreruperi ale serviciului de mesagerie, cu dificultați in trimiterea și primirea de mesaje.…