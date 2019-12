Stiri pe aceeasi tema

- ⦁ evenimentul este organizat de Camera de Comerț și Industrie și include ediția a 26-a a Topului județean al firmelor, organizat in trei orașe din județ Camera de Comerț și Industrie (CCI) din Bacau lanseaza luni, 9 decembrie, ediția a doua a „Zilelor Economiei Bacauane”. Manifestarile au loc in perioada…

- Consiliul local al municipiului Bacau a aprobat, astazi, modificarea hotararii prin care elevii din oraș primeau gratuitatea la transportul public in comun. Astfel, la solicitarea Curții de Conturi, care a cerut Consiliului local sa se puna in acord cu legislația, elevii din municipiul Bacau vor primi…

- 15 proiecte sunt finanțate din bugetul Consiliului Județean Bacau La aceasta ora, in cadrul Spitalului Județean de Urgența Bacau dar și la unitați spitalicești din județ se afla in diverse etape de execuție nu mai puțin de 15 proiecte, incepute in 2018 și 2019, in valoare de peste 70 milioane de lei.…

- Sfantul Parinte papa Francisc, in ziua de 21 noiembrie 2019, l-a numit arhiepiscop mitropolit de Bucuresti pe Excelenta Sa Mons. Aurel Perca, pana acum episcop auxiliar de Iasi. Totodata, Sfantul Parinte a acceptat cererea de retragere a arhiepiscopului Ioan Robu, care conduce Arhidieceza de Bucuresti…

- Biroul de informare si Relatii cu Publicul al Tribunalului Bacau aduce la cunostinta publicului ca ziua de 25 octombrie a fiecarui an a fost declarata de Consiliul Europei si Comisia Europeana ca Ziua Europeana a Justitiei. Scopul celebrarii acestei zile este de a aduce justitia mai aproape de cetațeni:…

- Toamna bogata, in piața revarsata! Așa se vede in versuri perioada pe care o traversam. Și asta pentru ca o vizita in piața, chiar și de curtoazie, iți ramane intiparita pe retina prin avalanșa de gramezilor de fructe și legume de toate culorile. Este momentul in care in care gospodinele achiziționeaza…

- 50 de ani fara Jack Kerouac. Jumatate de secol. Plus o zi. De fapt, o noapte: „…Dean era in transa. Ochii solistului erau ațintiți asupra sa: in fața lui se afla un țicnit care nu numai ca ințelegea, dar era și impatimit și voia sa știe mai mult, mult mai mult decat exista și se […] Articolul Kerouac.…

- Sa ingrijești un copil diagnosticat cu o boala incurabila nu inseamna doar sa-i asiguri un tratament care sa-i diminueze durerile și sa-i prelungeasca viața. Inseamna și sa-i oferi dragoste și speranța, mici bucurii in fiecare zi, sa deschizi spre lume fereasta camerei de spital și sa susții familia.…