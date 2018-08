Cătăniciu: Nu pot să-mi explic! E regretabil ”Eu nu pot sa-mi explic cum mai poți ieși (n.r. referindu-se la Klaus Iohannis) in spatiul public sa condamni jandarmii ca ar fi intervenit disproporționat (n.r. dupa ce jandarmerița a fost batuta). E regretabil ca Romania are un astfel de președinte care acuza in mod grav o instituție a statului in aceste momente dificile. Nu-l intereseaza decat al doilea mandat. Suntem in anul Centenarului și suntem mai dezbinați ca niciodata și ma intreb de unde ni se trage, de unde vin toate. Ce s-a intamplat ieri a fost altceva, nu protest” a spus Steluța Cataniciu, la Antena 3. ”A fost o tentativa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liderul grupului PSD din Camera Deputatilor, Daniel Suciu, a declarat, luni, cu privire la o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, ca prioritatile social-democratilor vor fi stabilite la reuniunea traditionala a grupurilor parlamentare. Intrebat…

- Liviu Dragnea a confirmat, duminica seara, existenta unui document prin care presedintele Klaus Iohannis poate fi acuzat de inalta tradare. La document au lucrat oameni din PSD, insa o decizie in legatura cu acesta nu a fost luata, a spus liderul PSD. Liderul PSD a declarat ca nu si-ar dori sa se ajunga…

- Lia Olguța Vasilescu a vorbit, sambata seara, la Romania TV, despre posibilitatea ca PSD și ALDE sa il suspende pe Klaus Iohannis. Ministrul Muncii e de parere ca președintele nu trebuie suspendat, pentru ca trebuie lasat ”sa se chinuie”.”De ce sa nu il lasam sa se chinuie? Mai are un an.…

- ”E foarte greu acum de oprit prabușirea președintelui Iohannis. PNL nu poata sa scada sub un 10%, nu are cum sa scada sub 10%. Pana la urma se poate duce in nivelul sau de baza, atat are PNL in Romania, grup de intreprinzatori, profesii liberali. In rest, tot ce parea PNL s-a dus in zona extremista…

- Liviu Dragnea a vorbit, miercuri seara, la Antena 3, despre numirea lui Gabriel Vlase, fost deputat PSD, in fruntea SIE! Dragnea a dezvaluit ce sfat secret i-a dat lui Vlase, propus de Klaus Iohannis in fruntea Serviciului.”Sa aiba buna credința pe care a avut-o și sa faca instituția in care…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a declarat, la intalnirea de marți de la Bruxelles cu președintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, și cu prim-vicepreședintele CE, Frans Timmermans, ca nu a fost abordat subiectul revocarii Laurei Codruța Kovesi de la șefia DNA, informeaza Mediafax.Intrebata,…

- Judecatorul Toni Grebla a reacționat, sambata, la Antena 3, dupa anunțul facut de Klaus Iohannis ca va candida la alegerile prezidențiale. Fostul judecator al Curții Constituționale a aprecizat ca razboiul de pe scena politica a atins deja tensiuni maxime

- "Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila a avut marti consultari cu Președintele Romaniei, Klaus Iohannis pe teme de politica externa, evoluțiile din Orientul Mijlociu, inclusiv problematica relocarii Ambasadei Romaniei in Statul Israel. Cu acest prilej, premierul Romaniei a declarat ca, in…