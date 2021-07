Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din regiunea spaniola Catalonia au decis sa reinstituie o serie de restricții pentru a opri „creșterea exponențiala” a cazurilor de infectare cu coronavirus, inregistrata in ultimele zile, mai ales in randul tinerilor, informeaza News.ro , citand AFP. Astfel, de la sfarșitul saptamanii,…

- „Cifrele zilei nu arata deloc bine", a comentat luni seara Fernando Simon, epidemiolog-sef al Ministerului Sanatatii.„Aceste date sunt extrem de variabile intre diferitele categorii de varsta, iar printre cei mai tineri avem o rata de incidenta apropiata de 600", a mai spus Simon.Rata de incidenta a…

- Spania se confrunta cu o evolutie ingrijoratoare a pandemiei de COVID-19, in urma unei explozii in ultimele zile a numarului de contaminari mai ales in randul tinerilor. Autoritatile iau in calcul revenirea la masuri mai dure de combatere a raspandirii virusului in contextul in care se urmareste accelerarea…

- Numarul de contaminari cu noul coronavirus a explodat in Spania in ultimele zile, in special in randul tinerilor, informeaza Hotnews , care citeaza AFP. In contextul in care vaccinarea se accelereaza, autoritațile se gandesc sa inaspreasca masurile sanitare, mai arata sursa citata. ”Cifrele zilei nu…

- Relaxarea restricțiilor a dus la creșterea exploziva a numarului de infectari. Incidența a ajuns la 152 de cazuri de coronavirus la suta de mii de locuitori deși inițial a scazut sub 100 de cazuri la 100.000 de locuitori. Autoritațile au raportat, sambata, peste 12.000 de contaminari noi si 27 de decese.…

- GCS: 707 cazuri noi de COVID-19, in ultimele 24 de ore (GRAFIC) FOTO: Arhiva MApN. Autoritatile au anuntat astazi alte 707 cazuri de coronavirus, din aproximativ 31.000 de teste efectuate în ultimele 24 de ore. Cele mai multe cazuri noi sunt în Bucuresti - 112. Au fost raportate…

- Autoritațile din Constanța anunța ca sambata, 15 mai, intre orele 10 – 18, pe promenada Cazinoului Constanța va fi organizata campania VENI, VIDI, VICI, care include un maraton de vaccinare anti-Covid și de testare pentru virusul Hepatic C. Imunizarea se va face cu vaccinul Pfizer și va fi asigurata…

- Romanii care lucreaza in strainatate se vor putea vaccina mai ușor in Romania. Autoritațile din Arad organizeaza mai multe puncte temporare de imunizare impotriva Covid-19 in frontierele de la Nadlac I și II, dupa ce in ultima perioada s-a constatat ca sunt multe persoane, inclusiv straini din Germania,…