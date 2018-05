Noul presedinte al provinciei spaniole Catalonia, Quim Torra, a format marti un guvern regional fara membri in exil, in inchisori sau urmariti penal, anunta AFP. Liderul de la Barcelona a semnat un nou decret de nominalizare a ministrilor catalani, arata un comunicat oficial al autoritatilor provinciale. Dupa ce a obtinut mandatul de presedinte (premier al guvernului Cataloniei), Torra a sfidat guvernul Spaniei propunand patru ministri catalani aflati in inchisori sau in strainatate, reaminteste AFP. Pe noua lista a executivului regional nu se mai regasesc politicieni aflati in astfel de situatii.…