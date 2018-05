Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul regional al Cataloniei l-a ales luni presedinte al executivului catalan pe Quim Torra, candidatul ales de fostul lider catalan aflat acum in exil, Carles Puigdemont, informeaza agentiile AFP si EFE, preluate de Agerpres.

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat joi, din Germania, ca isi retrage candidatura la conducerea Guvernului regional catalan si ca il desemneaza in locul sau pe deputatul Quim Torra, un nou venit in politica, relateaza AFP.

- Liderul separatist Carles Puigdemont a anuntat, din Germania, ca renunta sa mai candideze la sefia guvernului regional catalan si ca il desemneaza ca succesor al sau in aceasta functie pe deputatul Quim Torra, un nou venit in politica.

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Spania trebuie 'sa respecte democratia si tratatele internationale si sa se conformeze rezolutiilor ONU' prin eliberarea detinutilor politici, a avertizat sambata fostul lider catalan Carles Puigdemont, intr-o conferinta de presa organizata la Berlin, transmit dpa si Reuters. In legatura cu…

- Cateva sute de sustinatori ai independentei Cataloniei au manifestat la Berlin, cerand eliberarea fostului presedinte al regiunii Carles Puigdemont, arestat saptamana trecuta in Germania in baza unui mandat emis de Madrid, relateaza AFP. Aproximativ 300 de manifestanti - potrivit politiei, 400-500…

- Zeci de mii de catalani au manifestat duminica la Barcelona, raspunzand apelului unei asociatii separatiste, pentru a cere formarea unui guvern determinat sa avanseze spre secesiune, au constatat jurnalisti ai AFP. Potrivit politiei municipale, 45.000 de persoane au participat la marsul…

- 'Nu este o tragedie sa avem noi alegeri, desi nu este o prioritate si niciunul dintre noi nu doreste acest lucru', a declarat el pentru cotidianul nationalist catalan El Punt Avui.Fostul lider al guvernului regional, destituit de Madrid in urma tentativei esuate de proclamare a independentei…