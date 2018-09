Liderul catalan Quim Torra a relansat marti campania pentru obtinerea independentei fata de Spania, relateaza Reuters. Premierul provinciei spaniole Catalonia a cerut guvernului de la Madrid sa accepte un referendum privind secesiunea si totodata a respins ideea unui vot care sa poata asigura doar o autonomie sporita. In cadrul unei conferinte, Torra a prezentat marti seara pasii catre independenta. El a fost ales in urma cu cinci luni ca succesor al lui Carles Puigdemont, care s-a refugiat anul trecut in Belgia, dupa ce guvernul spaniol l-a destituit ca urmare a organizarii unui referendum neautorizat…