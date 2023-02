Stiri pe aceeasi tema

- A mai trecut o etapa pentru UTA și s-a mai adaugat o cifra la rubrica „infrangeri”, iar situația din clasament devine tot mai grea. Probabil,... The post Notele Batranei Doamne! Chindia – UTA 2-1. Evaluarea jucatorilor echipei UTA conform Special Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri…

- Dupa un sezon catastrofal, UTA a aratat ca poate și mai rau decat am crezut pana acum, a pierdut pe propria arena și cu ultima... The post Notele Batranei Doamne! UTA – CS Mioveni 1-2. Evaluarea jucatorilor echipei UTA conform Special Arad appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- In luna decembrie, Special Arad era primul site care anunța ca Nicolae Bara ar putea reveni ca investitor la UTA. Informația a fost apoi confirmata... The post Nicolae Bara a fost prezent la meciul dintre UTA și Mioveni! A discutat cu Meszar appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad .

- Revine Ianis Hagi! # Astazi, la un an și 6 zile de la accidentarea grava pe care a suferit-o la genunchi, mijlocașul in varsta de 24 de ani a inscris un gol frumos la antrenamentul lui Rangers # Sambata, Ianis va fi in lotul pentru meciul de campionat cu St. Johnstone! Pe 21 ianuarie 2022, in meciul…

- Meciul de Cupa Romaniei, CSM Alexandria - CSC Dumbravița 0-4, este suspect de aranjament la pariuri. O sursa verificata a Gazetei Sporturilor din industria de gambling a dezvaluit ca, in timpul partidei, cotele pe goluri s-au prabușit in mod inexplicabil. Oaspeții au caștigat cu doua goluri din penalty…

- Chindia Targoviște a anunțat ca a pus in vanzare biletele pentru meciul cu FCSB, programat duminica seara, de la ora 20.30, pe arena “Ilie Oana” din Ploiești. Partida dintre cele doua formații va conta pentru etapa a 20-a a campionatului. Cel mai ieftin tichet pentru meciul cu FCSB costa 25 lei, pentru…

- Managerul general al echipei FCSB, MM Stoica, a dezvaluit ca vicecampioana ar putea reveni pe arena din Ghencea, la meciul cu CS Mioveni. Cei de la FCSB au incercat de mai multe ori sa revina in Ghencea, dar au fost blocati de MApN sau CSA. MM Stoica a solicitat ca derby-ul cu Rapid sa aiba loc in Ghencea,…