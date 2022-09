Vrancea este pe lista județelor in care va fi implementat catalogul electronic in anul școlar 2022-2023 prin intermediul unui program pilot. Anunțul a fost facut pe 1 septembrie a.c. de reprezentanții Ministerului Educației printr-un comunicat de presa: „Ministerul Educației va continua pilotarea inregistrarii situației școlare exclusiv in format electronic, incurajand unitațile de invațamant sa foloseasca […] Articolul Catalogul electronic va fi implementant in 10 unitați de invațamant din Vrancea printr-un program pilot apare prima data in Monitorul de Vrancea .