Catalogul electronic nu mai este o prioritate pentru Ministerul Educației In proiectul de buget pe 2023 Ministerul Educației a trecut 0 lei la programul ce implementeaza catalogul electronic din proiectul cu finanțare europeana nerambursabila. Acest proiect de informatizare a școlilor, inceput in anul 2019, urma sa faciliteze și inscrierea la liceu, potrivit declarațiilor oficiale de la momentul semnarii contractelor de finanțare. Sistemul Informatic de Management al Școlaritații SIMS este in valoare de 225 milioane lei, din care 191 milioane lei nerambursabili. Conform proiectului de buget pus in dezbatere, au fost alocate cate 37.000 lei in primii doi ani, respectiv… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a publicat prognoza pentru urmatoarele doua saptamani și conform datelor oficiale valorile termice se apreciaza considerabil in scurt timp.Cel puțin așa reiese din prognoza pentru Moldova, in perioada 5 – 18 decembrie 2022. “In prima saptamana din interval, valorile…

- Consilierii judeteni vor decide cuantumul si numarul burselor ce vor fi acordate elevilor cu dizabilitati care invata in centrele speciale din Piatra-Neamt, Targu-Neamt si Roman. Potrivit proiectului, ar putea fi acordate burse de merit in valoare de 200 de lei, burse de studiu – 150 de lei si burse…

- Doua poduri din Neamț vor fi reabilitate din considerente militare, ambele fiind pe DN 15. Primul, la km 297 plus 918, in lungime totala de 50,10 metri, precum și la km 304 plus 680 la Viișoara, in lungime totala de 146,20 metri. Ambele poduri asigura legatura intre baza Campia Turzii-Targu Mureș și…

- Organizația Roman a Partidului Social Democrat (PSD) a organizat joi, 6 octombrie, conferința de alegeri pentru desemnarea noii conduceri. La evenimentul desfașurat in municipiul Roman au participat 97 de delegați și peste 50 de invitați. La conferința de alegeri a PSD Roman au participat Ionel Arsene…

- ​Anual, in ultima zi de vineri a lunii septembrie, Noaptea Cercetatorilor Europeni (eveniment organizat in majoritatea statelor Uniunii Europene) face știința accesibila tuturor, prin activitați ce combina educația cu divertismentul, organizandu-se expoziții, experimente in care publicul este implicat…

- Merita aceasta nominalizare pentru ca da dovada de o mare incapațanare pozitiva organizand Targul de Carte Libris. Ajuns la ediția a XII-a targul aduna, din ce in ce mai greu, cu eforturi din ce in ce mai mari, edituri și personalitați culturale, pe care-i prezinta nemțenilor care mai doresc sa-și umple…

- De luni, 26 septembrie, nemțenii care vor sa se angajeze pot alege din 967 posturi oferite firmele private din Neamț. Sunt nu mai puțin de 353 de locuri de munca la care nu se cere calificare, mai ales la fabricile mari din județ, din domeniul construcții și industrializarea lemnului, dar și in agricultura.…

- Progresul la Autostrada Moldovei, sau A7 cum oficial desemnata, continua, e adevarat ca mai mult la nivel birocratic. Urmatorul pas se pare ca este cel al exproprierilor pentru a se asigura ca va putea fi realizata construcția. Un proiect al Ministerului Transporturilor dat in dezbatere publica in urma…