Catalogul electronic în școli ar putea fi finanțat prin PNRR Ministerul Educației a relansat ideea introducerii in școlile din Romania, a catalogului electronic, prin PNRR. Chiar daca vor implementa acest tip de catalog, școlile vor fi obligate sa il tipareasca și sa il arhiveze la sfarșitul anului școlar prin compartimentul secretariat. Profesorii pot folosi telefonul sau tableta pentru a trece note sau absente, iar parinții [… Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Din anul școlar urmator, vor avea loc schimbari majore. Pe langa modificarea structurii anului școlar urmeaza sa fie modificat și Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP). Se renunța la mediile semestriale și obligativitatea tezelor, iar profesorii…

- Ca la romani: Școlile pot folosi doar catalogul electronic, dar acesta trebuie tiparit obligatoriu și arhivat, din aceasta toamna Ca la romani: Școlile pot folosi doar catalogul electronic, dar acesta trebuie tiparit obligatoriu și arhivat, din aceasta toamna Ministerul Educației propune introducerea…

- Potrivit datelor centralizate de Ministerul Educatiei de la inspectoratele scolare judetene, s a emis o informare privind inscrierea in scolile din Romania a elevilor si prescolarilor refugiati din Ucraina 20.05.2022 Conform datelor centralizate si comunicate de inspectoratele scolare judetene, situatia…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, care a avut, joi, o intalnire cu marele maestru Garry Kasparov, a declarat, intr-o conferinta de presa, ca si-a asumat introducerea sahului in scolile din Romania ca materie optionala. "Vazand nivelul de implicare al lui Garry Kasparov pentru sustinerea sahului,…

- Un numar de 2.008 cereri pentru inscrierea unor elevi si prescolari din Ucraina in unitati de invatamant din Romania, ca audienti, au fost primite pana joi de Ministerul Educației, au precizat oficialii instituției. Peste 1.700 de copii ucraineni au fost deja inscrisi in scoli si gradinite din Romania.…

- Peste 1.700 de elevi si prescolari refugiati din Ucraina au depus cereri de inscriere ca audienti in scolile si gradinitele din Romania. Din aceștia aproape 1.500 dintre acestia au fost deja repartizati, a anuntat, vineri, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu. Potrivit ministrului, din cei care au depus…

- Va fi facuta o modificare legislativa prin care sa poata fi alocate suplimentar locuri pentru inmatricularea elevilor ucraineni. Pana in momentul de fața, peste o mie de elevi ucraineni sunt inscriși in calitate de audienți in școlile din Romania.

- Topul a fost dat oficial publicitații de Ministerul Educației saptamana aceasta și reprezinta o ierarhizare a universitaților pe baza rezultatelor acestora in mai multe clasamente universitare internaționale. Clasamentul identifica astfel cele mai reprezentative instituții de invațamant superior, le…