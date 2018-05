Stiri pe aceeasi tema

- Cauzele incendiului care a distrus duminica scoala 124 din sectorul 5 al Capitalei nu se cunosc, deocamdata. Astazi, o comisie ISU va face o prima evaluare. Cladirea fusese reparata vara trecuta, dar nu avea autorizație de securitate la incendiu.

- Elevii scoli 124 din Bucuresti, institutia de invatamant care a fost distrusa in urma unui incendiu puternic, vor fi relocati la alte trei scoli aflate in apropiere, a declarat Marian Banu, reprezentant al Inspectoratului Scolar din Capitala. Aproximativ 750 de copii invatau in scoala 124 din Bucuresti,…

- In urma producerii incendiului pe acoperișul Institutului de Zoologie, Laboratorul Experimental Antiincendiar, a stabilit cea mai probabila cauza de izbucnire a acestuia. Dupa efectuarea cercetarii incendiul s-a produs cel mai probabil in urma unui scurtcircuit in rețeaua electrica de alimentare a sistemului…

- UPDATE 21.38: Dupa multe cautari, pompierii au descoperit sursa incendiului. E vorba de un scurt circuit de la instalatia electrica a magazinului de telefoane, de la parter, din incinta complexului. A fost destul de greu de depistat, fiindca fumul gros a invadat toate cele trei paliere ale complexului,…

- O autoutiitara a ars ca o torța, noaptea trecuta, iar pompierii care au intervenit pentru stingerea incendiului suspecteaza rea intenție. Totul s-a petrecut in Arad. Reprezentanții ISU Arad au luptat cu flacarile prin intermediul unei autospeciale și a unui echipaj de cinci persoane, scrie aradon.ro.…

- Au aparut deja primele incidente in Capitala din cauza fenomenului de freezing rain/ploaie inghețata. Circulația tramvaiului 41 este blocata in acest moment. Ploaia inghețata a cuprins deja mașinile și strazile, au aparut incidente, mai multe tamponari ușoare din cauza poleiului. Șinele tramvaiului…

- Initial s-a crezut ca Israela a murit din cauza unui atac cerebral insa in urma necropsiei efectuate de medicii legisti s-a constatat ca aceasta a murit din cauza unei hemoragii digestive. Israela Vodovoz s-a intors din lumea de dincolo, a fost in moarte clinica. Ce a marturisit despre experienta…

- Cursurile din Capitala si din noua judete vor fi suspendate integral, vineri, din cauza vremii nefavorabile, in timp ce in alte patru judete, respectiv Giurgiu, Cluj, Tulcea si Brasov, vor fi inchise doar anumite unitati de invatamant, potrivit datelor transmise, joi seara, de catre Ministerul Educatiei…