- Cinci tineri cu varste cuprinse intre 16 si 24 de ani banuiti ca au distrus mai multe monumente funerare din Cimitirul Evreiesc din Ploiesti au fost depistati si dusi la audieri, informeaza, luni, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova, precizand ca faptele lor nu au legatura cu actiuni antisemite.…

