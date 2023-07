Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cateva luni intense de competitie, sezonul sapte al show-ului Mireasa a ajuns la final ieri la Antena 1. Hatice si Mihai, Catalina si Vlad, Daiana si Dani, Simona si Andrei si Maria si Antonio sunt concurentii care și-au construit poveștile de dragoste pana in ultima clipa a sezonului sapte.

- Maria și Antonio au caștigat „Mireasa” sezon 7. Indragostiții, care s-au și casatorit in finala emisiunii de la Antena 1, au plecat acasa cu premiul cel mare in valoare de 40.000 de euro. Cinci cupluri au intrat in finala „Mireasa” sezon 7: Hatice și Mihai, Catalina și Vlad, Daiana și Dani, Simona și…

- Claudia Shik s-a casatorit cu partenerul ei de viața, Cristian, intr-un cadru restrans, ferit de ochii curioșilor, doar cu prietenii și familia. Fosta consutenta de la Mireasa sezonul 2 a purtat o rochie superba.

- Simona susține ca știe motivul pentru care Antonio, Dani și Roberto s-au certat. Camerele din casa Mireasa au surprins o discuție neașteptata intre fata, Andrei, Catalina și Vlad. Iata ce parere are concurenta!

- Marian, fostul concurent din sezonul 3 Mireasa, a avut o apariție de senzație in mediul online alaturi de noua iubita. Cei doi au fost impreuna la un eveniment. Iata cat de frumoasa este femeia care l-a cucerit pe fostul participant al show-ului matrimonial.

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Catalina și Vlad au planuri de viitor dupa ce vor ieși din casa Mireasa. Cei doi iși doresc sa se casatoreasca, fiind o adevarata provocare, mai ales ca este o decizie pentru intreaga viața.

- Perneș publica o fotografie romantica in care apare alaturi de partenera lui Sabrina, dupa impacare. Cei doi par mai fericiți ca niciodata, iar melodia pe care au ales sa o puna pe fundal am putea spune ca despre statusul relației lor din prezent: “Perfect”.