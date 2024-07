Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce au participat la party-ul din casa Mireasa și au reușit sa creeze rumoare prin ceea ce au spus și ceea ce au facut, foștii concurenți ai sezonului 9 au ieșit impreuna la masa, unde au impartașit impresii.

- Vlad și Catalina de la Mireasa vor deveni parinți! Cei doi foști concurenți au dat vestea cea mare, iar acum au facut publica prima imagine cu ecografia bebelușului! Catalina ii va darui lui Vlad primul bebeluș al lor, iar perioada prin care trec acum este cea mai frumoasa.

- Veste importanta in casa Mireasa! Vlad și Catalina vor deveni parinți! Cei doi au facut anunțul in ziua in care implinesc un an de la cererea in casatorie! Fosta concurenta din sezonul 7 este insarcinata și urmeaza sa aduca pe lume un bebeluș!

- Parea ca nimic nu ii poate desparți, dar lucrurile nu ar sta chiar așa. Bogdana și Liviu de la Mireasa nu ar mai forma un cuplu, iar zvonurile nu ar fi pornit fara sa existe și ceva lucruri care sa ii dea de gol ca s-ar fi separat.

- Pe grupurile Mireasa se zvonește ca Alexandra și Ionuț de la Mireasa sezonul 1 s-ar fi desparțit. Faptul ca cei doi nu mai sunt prieteni pe Facebook și nu mai au pozele de cuplu i-a facut pe fanii emisiunii sa se gandeasca la separare.

- Daiana și Dani de la Mireasa vor deveni parinți! Foștii concurenți traiesc cea mai frumoasa perioada a vieții lor și sunt nerabdatori sa iși stranga copilul in brațe. Daiana a postat prima imagine cu burtica de gravida, in timp ce se afla alaturi de Dani.

- Natalia a fost eliminata in gala de vineri de la Mireasa. Concurenta spune ca, deși a intrat in casa cu gandul de a-și gasi pe cineva, a conștientizat ca este mai bine ca a parasit competiția. Vineri, trei concurenți nu și-au dorit sa iși ia ramas bun de la ea.

- Au trecut doua luni de cand Madi și Sergiu de la Mireasa, sezonul 8, au anunțat ca nu mai formeaza un cuplu și ca au decis ca le este mai bine separat. In tot acest timp, cei doi și-au aruncat „sageți”, s-au acuzat reciproc de infidelitate și parea ca nimic nu ii va face sa se razgandeasca, asta pana…