Stiri pe aceeasi tema

- Catalina și Vlad au vorbit, de curand, despre parcursul lor in casa Mireasa, dar și despre ce vor sa faca pe viitor, acum ca au ieșit din competiție. Cei doi au marturisit ca, la inceput, nici ei nu au crezut in povestea lor de dragoste și ca abia pe parcurs și-au dat seama ca potrivesc.

- Vlad și Catalina au sarbatorit patru luni de relație și au sarbatorit intr-un mod inedit. Cei doi au fost mire și mireasa in casa Mireasa, iar toți concurenții au participat la nunta tradiționala.

- Foștii concurenți din sezonul 4 Mireasa implinesc aproape doi ani de relație și sunt mai fericiți ca niciodata! Iata care sunt cele mai proaspete declarații ale Ralucai și ale lui Ion Șaulescu in legatura cu mariajul lor! Cum se mai ințeleg cei doi acum.

- Raluca și Ion Șaulescu au fost invitați in platoul emisiunii Xtra Night Show, unde au vorbit despre relația lor. Se pare ca foștii concurenți se ințeleg de minune și sunt mai fericiți ca niciodata. Cei doi sunt impreuna de doi ani și o la distanța de șase luni, s-au casatorit in marea finala.

- Andreea Gradinaru și Marian Pavel s-au cunoscut in cadrul emisiunii Mireasa, s-au casatorit in finala, dar in urma cu aproape un an s-au desparțit. Daca fosta concurenta nu s-a afișat cu un alt barbat, se pare ca Marian Pavel este mai fericit ca niciodata, asta pentru ca iubește din nou.

- De cateva luni, Larisa Iordache este impreuna cu Cristian Chirița. Relația lor nu a fost lipsita de controverse, mai ales ca fost gimnasta a fost acuzata ca i-ar fi furat iubitul unei alte sportive. Larisa Iordache spune ca nici nu s-a pus probleme de un triunghi amoros și ca iși dorește, la un moment…