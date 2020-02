Stiri pe aceeasi tema

- Chiar inainte de Ziua Indragostiților, a explodatbomba: Catalina Ponor se iubește cu Bogdan Jianu, actor și regizor cu 18 animai in varsta decat frumoasa glorie a gimnasticii. Relația lor a inceput inurma cu un an și jumatate, iar cei doi au in comun mai multe pasiuni, precumechitația și dragostea pentru…

- Catalina Ponor se iubește cu Bogdan Jianu, actor și regizorcu 18 ani mai in varsta decat celebra noastra gimnasta. Aceasta a facut primeledeclarații despre povestea lor de iubire.Intotdeauna extrem de discreta cu viața amoroasa, Catalina Ponor a vorbit in premiera pentru VIVA! despre relația ei cu fostul…

- Andreea Moldovan este cea mai fericita mamica de cand a nascut pentru a doua oara. Lucrurile nu au stat insa mereu la fel de bine in viata vedetei, deoarece a intampinat probleme majore, inca din prima zi in care ea si bebelusul s-au intors acasa.

- Oana Roman și Marius Elisei divorțeaza. Vestea surprinzatoare a fost data chiar de Oana, pe conturile de socializare. Oana Roman și Marius Elisei au impreuna o fetița, insa se pare ca lucrurile intre ei nu mai funcționeaza de ceva vreme. Vestea desparțirii a fost data chiar de vedeta de televiziune,…

- "Am ezitat de zeci de ori sa fac aceasta postare ! Am scris o si am sters o apoi ! Din pacate o fac pana la urma !Sunt un om asumat , sincer si transparent. Niciodata nu am fost ipocrita și nu am mimat sau pozat in fericirea perfecta asa cum se face pe rețelele sociale . Am o datorie fata de…

- Mama Deliei a trecut printr-o perioada grea, despre care nu a vorbit pana acum. Gina Matache a facut primele declarații despre problemele de sanatate și despre cum se simte. Invitata in platoul „Star Matinal”, Gina Matache, mama Deliei a facut dezvaluiri despre starea de sanatate și perioada de recuperare.…

- Horoscop dragoste pentru iarna BERBEC Incepand din 3 decembrie, cand Jupiter intrain Capricorn, iti vei concentra mai mult atentia asupra muncii tale. Mintea iti vas ta doar la tine si la ceea ce ai de facut. Lucrurile se schimba total dupa eclipsa de Luna din 11 ianuarie. Apoi, alinierea lui Mercur,…

- Cleopatra Stratan nu mai e fetita care canta "Ghita", ci este o domnisoara in toata regula! Cum lumea mondena abia astepta sa o vada cuplata, au aparut si primele zvonurile... despre ea si Edward Sanda. Totul a inceput dupa ce, de fapt, internautii au sesizat o apropiere intre ei. Multe fotografii,…