Stiri pe aceeasi tema

- Bat clopotele de nunta. Gimnasta Catalina Ponor (34 ani), fosta campioana olimpica, se pregatește pentru petrecerea de nunta. Alesul este regizorul Bogdan Jianu (52 ani), alaturi de care traiește o frumoasa poveste de dragoste de cațiva ani. Cei doi au depus deja actele la primaria Constanța, acolo…

- Se anunța nunta mare pentru Catalina Potor și iubitul ei, Bogdan Jianu. La patru ani distanța de cand au inceput o frumoasa poveste de dragoste, cei doi urmeaza sa se casatoreasca. Evenimentul va avea loc peste cateva saptamani.

- Nunta de lux in lume modei, cu invitați celebri. Mogului media / agentul de talente Ari Emanuel și designerul Sarah Staudinger s-au casatorit in Saint Tropez, in cadrul unei ceremonii ca-n basme și au sarbatorit cu celebritați de talie mondiala.

- Admiratorii lui Fuego iși amintesc, cu siguranța, ca in urma cu ceva ani, artistul și iubita lui de atunci, Ana Maria Ciaușu, formau unul dintre cele mai indragite cupluri din showbiz-ul autohton. La mai bine de 12 ani de la desparțire, Ana Maria a vorbit despre separarea de artist, noteaza click.ro.…

- Dupa divorțul de Bogdan Jianu, Julia Chelaru si-a refacut viata alaturi de John, alaturi de care va face din nou pasul cel mare. Artista nu vrea neaparat sa isi oficializeze relatia, cu toate ca iubitul ei, John, a cerut-0 in casatorie. Fosta componenta a trupei Exotic susține ca nunta cu... The post…

- Fosta cantareața Emilia Negurici, alias Emmy, devenita, intre timp, femeie de afaceri, a decis sa-și regleze conturile cu barbații care au tradat-o intr-un fel sau altul in fața instanței.

- Intrebat de Anca Alexandrescu daca a fost colaborator al fostei securitați, Dan Puric a raspuns ca da, am grad de locotenent-colonel, la 17 ani. Am semnat. N-ai cum”.„Eu in liceu il imitam pe Ceaușescu, pe toți profesorii. Faceam conferințe, ii adunam pe toți, ii decoram...Și, intr-o zi, m-am pomenit…