- Copiii care vor merge impreuna cu parintii vaccinati intr-o tara cu incidenta ridicata de COVID-19 vor trebui sa intre in carantina, la intoarcerea in Romania, au anuntat reprezentantii Institutului National de Sanatate Publica (INSP).

- Știți celebra sintagma ”banul urmeaza copilul?”, variațiunea in educație a și mai celebrei ”banul urmeaza pacientul”, amandoua avand in centru ”banul”, nu copilul sau pacientul. Mi-am amintit de ea in timp ce ma uitam la unul cum dadea cu vin fiert in ambulanța, la Bușteni. Nu știm prea multe amanunte…

- Vlad Vlasceanu, fondatorul Targului Imobiliar National (tIMOn) a murit la numai 42 de ani! Director general al firmei Ad Media Consulta Cotești, a suferit un infarct la locuința parinților sai. In cursul zilei de joi, el a venit cu familia la Focșani, la parinții sai, pentru a petrece impreuna…

- Din cauza crizei generata de pandemia de coronavirus, multi romani din strainatate au luat hotararea de a reveni in tara cu toata familia. Copiii care au studiat in scoli din vestul Europei sunt inscrisi acum in scolile din Romania. Revenirea lor in sistemul romanesc de invatamant nu este deloc usoara,…

- Hope and Homes for Children isi concentreaza activitatea pe programul de prevenire a separarii copilului de familie de peste 20 de ani in Romania. In luna octombrie HHC a lansat o campanie cu mesajul “Saracia extrema separa copiii de parinți, treptat, pana ii separa de tot. Ajuta-i sa ramana impreuna!”. Asociatia…

- ”A devenit totul ciudat. Suntem realmente in ceața, pe marginea prapastiei, dar nu realizam, ne amagim aiurea ca noua nu ni se intampla și ne polarizam la extremele spectrului de reacții omenești. Cand ni se explica, argumentat, ca adevarul nu se afla in bula noastra de comunicare, ne isterizam sau…

- Recent Parlamentul Romaniei a votat doua modifcari legislative. Prin noua modificare toți copiii vor avea acces la servicii de sanatate, educație și protecție sociala. In același timp, cele doua camere au votat o alta modificare la Legea adopțiilor. Votul a fost dat pe 2 noiembrie, in Parlamentul Romaniei.…