Stiri pe aceeasi tema

- Scandal de proporții mari la jocul de comunicare de marți, 8 februarie, de la Survivor Romania 2022. Catalin Zmarandescu a rabufnit la adresa rivalilor din echipa Razboinicilor. Ce i-a spus luptatorul lui Blaze, dupa ce l-a batut pe fostul concurent de la Mireasa pe traseu. Concurenții din echipa albastra…

- In edițiile trecute, Catalin Zmarandescu a intrat in conflict cu cei din echipa Razboinicilor, la „Survivor Romania”, iar in ediția de duminica, 6 februarie, luptatorul a facut o serie de afirmații la adresa jucatorilor.Dupa ce saptamana trecuta Catalin Zmarandescu a avut o cearta cu fetele din echipa…

- In ediția trecuta, „Survivor Romania”, Catalin Zmarandescu și-a ieșit din fire și a intrat din nou in conflict cu Laura Giurcanu și Emil Rengle. Luiza Zmarandescu, soția lui Catalin Zmarandescu, a intrat in direct La Maruța și i-a luat apararea soțului sau. Acesta a fost implicat intr-o scena violenta…

- TJ Miles și Blaze au fost la un pas de bataie in teren in cadrul unei probe! Concurenții de la ‘Survivor Romania 2022’ lupta cu toate forțele și scot la bataie strategiile pe care le au pentru a-și invinge adversarii. Din pacate, proba de azi i-a facut pe aceștia sa iși piarda cumpatul și sa […] The…

- Tensiunea atinge cote maxime in echipa Razboinicilor! Toți concurenții de la Survivor Romania 2022 intampina numeroase probleme și incearca sa depașeasca orice provocare pentru a ajunge cat mai aproape de premiul cel mare. Iata ca Ana Dobrovie nu s-a mai abținut și a rabufnit. Ce s-a intamplat in echipa…

- Un adevarat scandal a pornit la Survivor Romania, in prima ediție a acestui sezon difuzat la PRO TV, ai caror protagoniști au fost Catalin Zmarandescu, Roxana Ciuhulescu și TJ MIles. Cațiva membri ai echipei Faimoșilor nu sunt de acord cu stilul spartan al luptatorului. Fiul lui Zmara a ținut un discurs…