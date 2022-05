Stiri pe aceeasi tema

Ceea ce pare de neinchipuit pentru Klaus Iohannis, este perfect normal pentru Maia Sandu! Femeia care conduce Moldova a ajuns la Paris cu... trenul!

Ministerul Transporturilor a emis Autorizațiile de Construire și pentru loturile 2 și 3 ale Autostrazii A 7 Ploiești-Buzau, toate cele trei secțiuni dintre Dumbrava și Buzau avand acum avizele necesare pentru inceperea lucrarilor, nu insa și...

Formația Zdob și Zdub și Frații Advahov sint gata sa sparga scena din Torino, unde in acest an are loc concursul Eurovision Song Contest. Artiștii au oferit un interviu pentru Moldova 1, in care au spus ca se simt foarte bine și ca abia așteapta sa cinte pentru toata Europa. "Este o atmosfera foarte…

Construirea ultimului segment, Bacau-Pascani, a fost evaluata ieri la 6,27 miliarde de lei La o zi de la semnalarea intarzierilor pe toate proiectele de autostrada din Moldova de catre fostul secretar de stat iesean de la Ministerul Transporturilor, consilierul iesean al ministrului de resort a anuntat…

Incidentele din regiunea transnistreana reprezinta o incercare de a crea un conflict in aceasta zona, care, dupa toate analizele, in acest moment, nu are șanse sa se dezvolte, spune ministrul Apararii, Vasile Dincu.

COMPANIA NAȚIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A., in calitate de Beneficiar și Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, in calitate de Organism Intermediar pentru Transport, au semnat in data de 16.03.2022, Actul Adițional nr.2, la Contractul de Finanțare nr. 27/14.02.2019, pentru…

Ministrul PSD al Muncii, Marius Budai, a declarat marți, 8 martie, ca a semnat Acordul de Finanțare cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, care va permite instituției pe care o conduce sa obțina banii europeni din PNRR. Ministrul a precizat totodata ca nu renunța la demersul de a optimiza…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat luni ca a fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia lotului 3 (Pietroasele - Municipiul Buzau) al autostrazii Ploiesti-Buzau (A7), in valoare de peste 947,7 milioane de lei. "A fost desemnat castigatorul contractului pentru constructia…