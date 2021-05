Cătălin Tolontan, OBLIGAT SĂ ȘTEARGĂ articole despre Daniel Băluță Decizia instanței nu este definitiva, astfel ca poate fi contestata. In paralel, la DIICOT, primarul il acuza pe jurnalist de șantaj. Șapte articole ar urma sa fie șterse daca decizia Judecatoriei Sectorului 2 va ramane definitiva. In plus, instanța obliga jurnaliștii sa ii plateasca edilului daune de o suta de lei.In procesul deschis impotriva lui Catalin Tolontan și a altor colegi de-ai sai, primarul Sectorului 4 acuza ca știrile publicate i-au afectat imaginea. De cealalta parte, Tolontan susține ca nu s-a pus niciodata problema unei campanii menite sa il defaimeze pe primar. Declarația a fost… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Tolontan si colegul sau, Razvan Lutac, au pierdut procesul intentat de Daniel Baluta, primarul sectorului 4, dupa ce Instanta i-a dat dreptate edilului. Ziarul „Libertatea”, care apartine de Ringier, publicase o investigatie cu titlul „Polițiștii locali de la Sectorul 4 sunt puși de șefi sa…

- O citare dintr-un articol al unei alte publicații, ceea ce face presa in toata lumea, și o intalnire transparenta cu oamenii despre care scriem, care e un lucru normal, au devenit miezul unei campanii de intimidare. Fara succes. Cand faci investigații jurnalistice știi ca presiunile sunt inevitabile.…

- In dosarul de la DIICOT, primarul Sectorului 4 a indicat 5 jurnaliști, pe care ii acuza „constituire a unui grup infracțional organizat și șantaj”. Este vorba despre Catalin Tolontan, coordonator editorial Libertatea, Alexandru Pop, de la News International SA, Mihai Toma, jurnalist Libertatea, Mircea…

- Audierea de astazi de la DIICOT a jurnalistului Catalin Tolontan, coordonatorul editorial al ziarului Libertatea, scoate la iveala informații șocante despre o campanie bine gandita, ce avea ca scop final reincluderea unei asocieri de firme intr-o licitație a primariei sectorului 4. In dosarul de la…

- Jurnalistul a precizat ca a fost citat in calitate de martor și a subliniat ca cetațenii au dreptul la informații despre persoanele numite sau alese in funcții publice. ”Este o zi buna astazi, o zi in care oamenii pot vedea ca un primar ales, domnul Daniel Baluța, primarul Sectorului 4, considera ca…

- Jurnalistul Catalin Tolontan a fost chemat joi la DIICOT, pentru a fi audiat in legatura cu o plangere depusa impotriva lui de primarul Sectorului 4, Daniel Baluta. Potrivit unor surse judiciare, plangerea primarului vizeaza savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional…

- Este vorba despre o licitație de la inceputul anului trecut, care viza atribuirea unui contract pentru servicii de semnalizare, in valoare de aproximativ 27 de milioane de lei. La licitație s-au inscris trei asocieri de firme, iar articolele respective sugerau ca primaria ar fi descalificat doua dintre…

- Primarul sectorului 4 Daniel Baluța s-a considerat lezat de articolele publicate in Libertatea și a cerut la Judecatoria Sectorului 2 ștergerea articolelor despre el, pedepsirea ziariștilor la Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii și condamnarea lor penala, catre DIICOT. Prima acțiune…