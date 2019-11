Cătălin Tolontan: "M-aş fi îmbrăcat într-o rochie şi m-aş fi dus acolo în numele Vioricăi Dăncilă" DEZBATERE ELECTORALA 19 NOIEMBRIE 2019. Tolontan a dezvaluit ca nu este efactat de faptul ca nu a fost inclus pe lista 'celor 9' preferați ai președintelui. Mai mult chiar daca ar fi primit invitația, Catalin Tolontan ar fi pregațit o surpriza incredibila pentru Klaus Iohannis: "Daca m-ar fi invitat Iohannis la dezbateri, m-aș fi imbracat intr-o rochie și m-aș fi dus acolo in numele Vioricai Dancila. Mi-aș fi asumat ridicolul in condițiile date. Este singura ipostaza in care aș accepta sa apar la acea dezbatere", a explicat Catalin Tolontan. SONDAJ ALEGERI PREZIDENTIALE 2019. Mai sunt cateva… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

