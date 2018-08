Stiri pe aceeasi tema

- Este una dintre cele mai apreciate voci din industria muzicala din Romania și, deși nu pare ca ar face vreun efort pentru a susține live concerte și recitaluri, arista a avut problema in trecut din acest punct de vedere. Amna și-a pierdut vocea in urma cu 12 ani din cauza unor probleme medicale. Amna…

- Momentul in care cele doua avioane se ciocnesc in zbor și se prabușesc a fost filmat iar imaginile au fost publicate in exclusivitate de TVR. In imaginile publicate de Știrile TVR , se vad cele doua avioane in zbor. La un moment dat, unul din aparatele de zbor cade brusc și deocamdata inexplicabil…

- Fostul premier Dacian Cioloș a declarat, pentru agenția Mediafax, dupa ce USR a invitat-o pe Laura Codruța Kovesi sa intre in partid, ca "magistrații nu fac politica" și ca un proiect pentru Romania trebuie sa se bazeze pe obiective comune, nu pe "o persoana sau alta".

- EDITORIAL - Peter Vasile CZOMPA Despre CCR, dar puțintel altfel, zic! Așa ca nu va impacientați, ca nu voi analiza subiectul privind decizia CCR din 30 mai 2018 – cea legata de ”meciul” constituțional dintre Guvern și Președinte -, nu, nici macar nu vreau sa discut daca L.C. Kovesi ar trebui demisa…

- Artistul a recunoscut ca in cele cateva luni pe care le petrece in țara, are un program foarte aglomerat. Ionuț Dolanescu vine vara in Romania pentru a face atmosfera și …bani, dupa cum insuși a marturisit. De ani de zile, cum vine vara, artistul iși ia familia sa și iși muta ”reședința” in Romania.…

- Ratarea titlului in sezonul trecut il face pe Nicolae Dica (38 de ani) sa ia masuri tactice pentru a evita un nou esec. Astfel, daca stagiunea precedenta a atacat-o cu un sistem 4-2-3-1 care nu a adus rezultatele asteptate, tanarul antrenor al vicecampioanei s-a decis sa treaca la 4-3-3, iar Constantin…

- Acest puzzle a pus mintea internauților pe bigudiuri. Tu poți sa zarești unde este broasca in mormanul imens de frunze? Artistul din Ungaria, Gergely Dudas, cunoscut și ca Dudolf, este renumit pentru puzzle-urile complicate pe care le realizeaza, potrivit thesun.co.uk. Mai mult de 2000 de fani au incercat…

- Alex Huditan este printre primii romani care au aflat cum se fac afaceri pe Amazon, cum poti sa cumperi din China si sa vinzi in America, fara sa pleci din fata calculatorului. A renuntat la jobul sau din corporatie si a pornit pe un drum nebatatorit in Romania. La inceput muncea cateva ore…