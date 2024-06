Stiri pe aceeasi tema

- Apar informații noi in cazul crimei urmate de sinucidere la un hotel din București. O fata de 17 ani a fost ucisa de iubitul sau cu 7 ani mai mare, care apoi s-ar fi sinucis. Tanarul a fost surprins de camerele de supraveghere din hotel cand a mers sa cumpere cuțitul folosit sa o ucida pe tanara.

- O crima, urmata de un gest extrem, a indurerat doua familii din Dambovița. Alexandra a fost ucisa de iubitul ei in varsta de 24 de ani intr-o camera de hotel din București, iar mai apoi și-a pus capat zilelor. Trupul neinsuflețit al fetei a fost adus in orașul natal, iar familia se pregatește acum de…

- Oamenii legii din București fac ancheta dupa o crima pasionala urmata de sinucidere. Totul s-a petrecut intr-o camera de hotel din Capitala. Un tanar in varsta de 24 de ani si-ar fi ucis iubita, o adolescenta de 17 ani, iar apoi ar fi decis sa iși puna capat zilelor.

- Dezvaluiri tulburatoare despre crima din București! Mama Alexandrei, tanara de 17 ani, ucisa de iubitul ei in camera de hotel, a facut declarații dureroase despre cum a aflat de ce s-a intamplat. Femeia a incercat sa ia legatura cu ea, insa nu i-a mai raspuns nimeni la telefon. Primele indicii ca baiatul…

- Informații halucinante despre tanara de 17 ani, gasita moarta in camera de hotel din București. Adolescenta de 17 ani terminase liceul curand și avea tot viitorul inainte. Aceasta iși facuse planuri, iar iubitul ei, care ulterior a ucis-o, parea ca ar fi aproape de ea și ca ar susține-o.

- O tanara in varsta de 17 ani si un barbat de 24 de ani au fost gasiti morti intr-o camera a unui hotel din București, sectorul 6. Potrivit datelor preliminare, barbatul a ucis-o pe fata, iar apoi s-a sinucis, transmite news.ro.

- Axel Witsel, 35 de ani, fundașul central belgian de la Atletico Madrid, nu va juca sambata seara impotriva Romaniei # Accidentat, el nici macar nu a facut deplasarea la Koln alaturi de restul colegilor, urmand ca maine sa efectueze un RMN pentru a afla gravitatea problemei. Axel Witsel este al doilea…

- Un barbat a rezervat o noapte de cazare la un hotel din orașul New York, pentru care a platit 200,57 de dolari, dar a locuit acolo timp de 5 ani fara sa plateasca nimic in plus. Totuși, acum a fost arestat pentru frauda și risca sa ajunga la inchisoare, relateaza Business Insider.