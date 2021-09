Stiri pe aceeasi tema

- Chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu sunt protagoniștii unui nou format de adventure – cooking show. Primul show TV din Romania care va combina intr-un mod spectaculos gatitul cu calatoriile și aventura. Și ke va oferi telespectatorilor un spectacol…

- Astazi este o zi extrem de speciala pentru Catalin Scarlatescu, dar și pentru intreaga echipa de la Chefi la cuțite. Celebrul jurat iși sarbatorește ziua de naștere, iar Florin Dumitrescu nu a putut trece cu vederea o zi atat de importanta, așa ca i-a facut o urare de ”La mulți ani” cat se poate de…

- Sora lui Catalin Scarlatescu a dezvaluit motivul pentru care celebrul bucatar nu s-a casatorit pana acum. Ea susține ca e vorba despre prea multa gelozie.Mulți fani ai emisiunii „Chefi la cuțite” s-au intrebat de ce celebrul bucatar nu e casatorit, tinand cont ca cei doi colegi ai lui, Florin Dumitrescu…

- Catalin Scarlatescu iși deschide restaurant in toamna, in București. Nu i-a ales inca un nume, dar știe alaturi de cine vrea sa gateasca. Celebrul bucatar are planuri mari de viitor și abia așteapta sa ii primeasca pe primii clienți in localul lui. Toți concurenții din sezonul 9 de la „Chefi la cuțite”…

- Catalin Amarandei a luat o decizie neașteptata dupa finala „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9. Vrea sa se intoarca acasa, la familie, sa puna pe picioare un proiect gastronomic. Spune ca a petrecut suficient timp in bucatariile din strainatate. Catalin Amarandei a luptat in finala de la „Chefi la cuțite”,…

- Pavel Bartoș a avut o reacție neașteptata in momentul in care s-a aflat ca unul dintre cei trei finaliști de la „Chefi la cuțite” 2021, sezonul 9 este Catalin Amarandei. Prezentatorul de la PRO TV i-a transmis acestuia un mesaj public. Catalin Amarandei din echipa albastra a lui Florin Dumitrescu, Elena…