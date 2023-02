Stiri pe aceeasi tema

- Irina Fodor a venit cu vești neașteptate in prima zi din Guatemala. Echipele ramase in competiția de pe Drumul Aurului au avut parte de noi provocari in ediția din aceasta seara. Concurenții au fost nevoiți sa treaca prin obstacole nebanuite, care le-au dat de furca.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru dau tot ce au mai bun ca sa treaca toate probele de la America Express, indiferent de cat de grele sunt acestea. Ei bine, intr-o ediție de la America Express - Drumul Aurului, juratul de la Chefi la cuțite a marturisit care este secretul lui pentru a avea noroc.…

- Ediția de aseara America Express a incheiat cea de-a treia etapa de pe Drumul aurului cu o noua eliminare: Bruja și Pufeh au parasit competiția, ajungand ultimii la Irina Fodor in cursa pentru ultima șansa.

- Dupa ce Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au caștigat prima imunitate de la America Express - Drumul Aurului, alte 8 echipe au ramas in competiție pentru cea de-a doua imunitate a reality show-ului. Hai sa vezi ce pereche de vedete a fost salvata de la eliminarea de maine.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru s-au bucurat din plin de prima imunitate caștigata la America Express - Drumul Aurului. Cei doi au vazut locuri spectaculoasa și au avut cateva momente de relaxare impreuna. Hai sa vezi unde au fost duși concurenții de un mexican.

- Prima zi din America Express - Drumul Aurului nu a fost deloc ușoara pentru cele 9 perechi de vedete. Dupa un drum lung presarat cu misiuni neașteptate, Irina Fodor a venit cu o veste uluitoare pentru concurenți. Hai sa vezi ce a facut Catalin Scarlatescu la scurt timp, dupa anunțul prezentatoarei TV.

- Telespectatorii de la Antena 1 s-au bucurat de prima ediție de la America Express - Drumul Aurului. Concurenții au avut parte de provocari, dar și tensiuni in efectuarea misiunilor. Ovidiu Buta a fost cel care a facut o dezvaluire neașteptata in competiție, asta dupa ce e concurentul a repetat in nenumarate…

- America Express - Drumul Aurului a inceput, iar concurenții deja se lupta pentru a caștiga amuleta și a trece toate etapele in concurs. Concurenții au ajuns la cimitir, dupa ce catrinele, personaje fabuloase din Mexic, le-au luat rucsacurile și le-au dus acolo. Ei bine, la America Express, Catalin Scarlatescu…