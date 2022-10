Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru sunt mai indragostiți ca niciodata. Cei doi amorezi se potrivesc perfect in ciuda diferenței de varsta dintre ei și nu se feresc sa se arate lumii in toata nebunia lor. Daca stam și analizam din imaginile pe care cei doi le posteaza pe rețelele de socializare, am putea spune ca sunt suflete pereche și le sta minunat impreuna. Recent, Doina Teodoru a postat in mediul online un video in care amorezii apar in toate nebunia lor.