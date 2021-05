Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții celor trei echipe din ediția 32 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” se pregateau de gatit pentru proba atunci cand Catalin Scarlatescu a decis sa foloseasca o amuleta!

- Ediția din aceasta seara Chefi la cuțite s-a incheiat cu o batalie in bootcamp spectaculoasa. Astfel, concurenții au dat tot ce au avut mai bun pentru a intra in echipe, iar jurații și-au format strategiile cu care vor porni in competiția spre marele premiu.

- Cu fiecare ediție „Chefi la cuțite” suntem mai aproape de confruntarile pe echipe, așa ca Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu sunt din ce in ce mai dornici sa adune cat mai multe amulete. Ce bonus a pus la bataie Gina Pistol, de data aceasta?

- Dupa ce a degustat și a analizat atent preparatele pregatite de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, Amalia Stanciu a anunțat cine a caștigat amuleta 21 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au așteptat cu sufletul la gura sa afle cine a caștigat amuleta 19 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, oferita de Adrian Mihailescu.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu s-au reintalnit in bucarie pentru a descoperi ce surpriza le-a mai pregatit Gina Pistol, la amuleta 10 din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite” de la Antena 1.

- Catalin Scarlatescu a avut parte de o surpriza de proporții in aceasta ediție de Chefi la cuțite. Finii juratului, Clara și Horia, au gatit pentru cei 2 bucatari, iar preparatul lor l-a dat „pe spate” pe Florin Dumitrescu.

- In prima ediție din sezonul 9 al emisiunii „Chefi la cuțite”, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au avut de pregatit rețete savuroase pe baza de para, pentru a caștiga amuleta. Ce surpriza au avut aceștia la degustare?