Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multe momente tensionate, neințelegeri, replici acide, dar și devotament și dedicare, concurenții au finalizat proba de battle cu numarul 13. Aceștia au gatit sub presiunea timpului și au incercat sa obțina victoria, insa doar o echipa a ajuns la aceasta performanța.

- Ediția din seara aceasta Chefi la cuțite vine cu și mai multa tensiune, pe masura ce competiția culinara este tot mai aproape de semifinale. Iar cele mai mari emoții sunt pentru echipa aurie, condusa de Catalin Scarlatescu, cel care se afla intr-o amenințatoare inferioritate numerica.

- Ediția din aceasta seara a emisiunii Chefi la cuțite a inceput in aceleași ritmuri tensionate, cu care telespectatorii erau deja obișnuiți. Daca pana acum ghicitoarea Ginei Pistol le-a creat neințelegeri, de aceasta data cei trei au avut contraziceri inainte de acest moment.

- Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu au incheiat aseara jurizarile pe nevazute ale sezonului 10! Astfel, in ediția Chefi la cuțite difuzata de Antena 1 aseara, de la 20:30, jurații au dat startul bootcamp-ului!

- In seara aceasta, surprizele se vor ține lanț la „Chefi la cuțite”, jurații fiind provocați sa gateasca, in lupta pentru amuleta, cu un ingredient misterios, in fața caruia au trait minute bune de confuzie. „N-am mai gatit in viața mea cu așa ceva!”, a reacționat Chef Sorin Bontea, alegerea preparatului…

- Marius Șumudica a dansat de bucurie dupa victoria obținuta acasa de Al Raed, scor 2-1, impotriva formației Al Adalh. Confruntarea a avut loc in etapa a cincea a campionatului din Arabia Saudita.

- Dupa ce numele sau a fost prezent in multe meniuri, ca bucatar și asociat, a venit vremea ca numele sau sa ajunga pe frontispiciul unui local. Propriul sau restaurant. Cunoscutul bucatar de televiziune, care se pregatește de sezonul 10 al emisiunii ”Chefi la cuțite”, s-a saturat sa faca naveta intre…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite, care incepe la Antena 1 duminica, 4 septembrie, de la ora 20:00, vine cu o mulțime de ingrediente speciale: de la platoul cu decoruri spectaculoase sau jocurile din culisele show-ului culinar, care au o miza uriașa, la noul statut cu care unul dintre jurați intra de data…