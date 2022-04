Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 59 a sezonului 2 din Prețul cel bun, domnul Constantin „i-a trezit” amintiri placute lui Liviu Varciu. Prezentatorul TV a vorbit despre situația neașteptata in care a fost pus cand a mers la vanatoare alaturi de prietenii sai, dar și despre ce o sa faca cand va ieși la pensie.

- In ediția de vineri de la „Pretul cel bun”, din 8 aprilie 2022, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, prezentatorii de la Prețul cel bun, emisiunea fenomen de la Antena 1, au vorbit telespectatorilor despre cateva lucruri interesante, de cultura generala și au facut cateva dezvaluiri.

- In ediția de joi de la „Pretul cel bun”, din 24 martie 2022, Liviu Varciu și Andrei Ștefanescu, prezentatorii de la Prețul cel bun, emisiunea fenomen de la Antena 1, au facut cunoștința cu romanul care s-a intalnit in Marea Britanie cu Prințul Charles. Domnul Emil Toderica a povestit ce curiozitate…

- Naomi Hedman, iubita lui Florin Ristei, a implinit 29 de ani, iar artistul i-a transmis un mesaj public. Prezentatorul de la „Neatza cu Razvan și Dani” nu obișnuiește sa fie prea siropos, insa declarația facuta iubitei sale a fost din tot sufletul. De mai bine de un an, Florin Ristei formeaza un cuplu…

- Iuliu Mureșan, administratorul special al lui Dinamo, l-a ironizat pe Mircea Rednic: „Filip a facut transferuri mai bune decat el!”. „Puriul” a fost demis de Mureșan la finalul anului trecut. CONTEXT: Mircea Rednic a susținut marți ca Steliano Filip a avut un rol important in alegerea fotbaliștilor…

- Ediția 17 din sezonului 2 Prețul cel bun a adus pe micile ecrane ale telespectatorilor noi concurenți și premii senzaționale. De data aceasta, Nicoleta a ieșit imediat in evidența datoita tatuajului sau incredibil.

- Un tanar pe nume Petru Nița, in varsta de 22 de ani, a reușit sa ii surprinda pe Andrei Ștefanescu și pe Liviu Varciu atunci cand a descoperit ce meserie are, in ediția 5 din sezonul 2 al show-ului Prețul cel bun, de la Antena 1.

- Din 31 ianuarie, quiz show-ul „Prețul cel bun” continua pe Antena 1 cu sezonul al doilea al emisiunii. Saptamanal, de luni pana vineri, incepand cu ora 18:00, telespectatorii se vor putea bucura de un spectacol plin cu energie buna și caștiguri valoroase. Andrei Ștefanescu, primele declarații despre…