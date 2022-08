Stiri pe aceeasi tema

- „Chefi la cuțite” revine la Antena 1 cu un sezon aniversar prezentat de Gina Pistol și Irina Fodor. Este prima data cand show-ul are doua prezentatoare, o formula care face cu atat mai special sezonul 10. Irina Fodor prezinta primele ediții Chefi la cuțițe, rol pe care l-a preluat atunci cand Gina Pistol…

- Catalin Scarlatescu continua sa slabeasca și sa-i uimeasca pe cei de acasa cu felul in care arata. Dupa ce a dat jos multe kilograme, iata ca juratul de la Chefi la cuțite nu s-a oprit aici. Acum s-a filmat cu ținuta pe care o purta in urma cu doar cateva luni și care i-a ramas deja mare.

- Concurenții show-ului America Express s-au intors acasa, dupa doua luni de aventura. Mulți au ramas surprinși atunci cand au aflat ca chef Catalin Scarlatescu a ales sa participe in competiție alaturi de iubita lui, Doina Teodoru. Iata cum arata juratul de la Chefi la cuțite dupa intoarcerea din țara.

- Catalin Scarlatescu și iubita lui, Doina Teodoru, fac parte din cel mai așteptat reality show de la Antena 1. Catalin Scarlatescu iși va deschide propria afacere in București insa dupa filmarile noului sezon America Express. Iata cat de mult se implica iubita bucatarului!

- Catalin Scarlatescu iși deschide propriul restaurant avand-o ca asociata pe actrița Doina Teodoru, iubita sa. Intr-un singur an de cand s-au cunoscut, nu numai ca s-au apropiat și au de gand sa se casatoreasca. Au devenit și parteneri intr-o afacere. Popularul bucatar de televiziune (”Chefi la cuțite”)…

- Parca ghinioanele se țin lanț de fostul concurent al lui Sorin Bontea! De data aceasta, din nefericire, simpaticul japonez a fost implicat intr-un accident rutier și a oferit și primele detalii despre incident pe contul sau personal de Instagram. Fanii și-au facut griji pentru celebrul bucatar.

- Și-au pregatit bagajele și au plecat in aventura vieții lor, in America Express. Catalin Scarlatescu și actuala sa partenera de viața, Doina Teodoru, se considera mai pregatiți ca niciodata și au oferit și un interviu in exclusivitate la Antena Stars inainte de plecarea pe Drumul Aurului.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru, iubita lui, formeaza unul dintre cupluri care vor participa anul acesta la show-ul „America Express”, difuzat pe Antena 1. Cheful a postat un mesaj pe pagina personala de Facebook, asta dupa ce s-a aflat ca va fi unul dintre participanți. Iata ce a scris juratul…