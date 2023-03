Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Scarlatescu a avut parte de un incident neașteptata in semifinala America Express de pe 15 martie 2023. Concurentul a fost filmat de camere in timp ce se prabușea pe pamant. Doina Teodoru i-a sarit imediat in ajutor.

- Catalin Scarlatescu a trecut prin momente grele in ediția din aceasta seara de la America Express - Drumul Aurului. Juratul de la Chefi la cuțite s-a confruntat cu probleme de sanatate. Ce a pațit concurentul. Cum a reacționat iubita lui, Doina Teodoru.

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul din cele mai neașteptate cupluri din showbiz-ul romanesc. Cei doi și-au recunoscut public relația anul trecut, iar acum sunt priviți de o țara intreaga in competiția ,,America Express”, acolo unde formeaza una din cele mai bune echipe. Concurenții din…

- Dupa cum bine știm cu toții, in ediția de ieri de la America Express - Drumul Aurului au fost schimbate echipele. Doina Teodoru a fost surprinsa dimineața cum ii cauta in rucsac lui Catalin Bordea. Cum a reacționat concurentul atunci cand a vazut ce se intampla.

- Catalin Scarlatescu a trecut prin momente dificile in ediția 17 din America Express de pe 12 februarie 2023. Concurentul a intampinat probleme la urcarea unei piramide, iar Doina Teodoru a incercat sa-l ajute.

- Tensiunea este la cote maxime la America Express! Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru au avut prima cearta dupa o proba. De la ce a pornit totul intre cei doi. Ce a deranjat-o pe iubita juratului de la Chefi la Cuțite.

- America Express scoate la iveala detalii destul de interesante din viata concurentilor. De data aceasta, vizati au fost Catalin Scarlatescu si Doina Teodoru. Unul dintre concurenti a reusit sa-i dea de gol, iar intrebarea este daca cei doi chiar s-au casatorit in secret. Desi au incercat pe cat posibil…

- Doina Teodoru și Catalin Scarlatescu formeaza unul dintre cuplurile preferate ale fanilor America Express. Deși sunt impreuna de un an de zile și ceva, dupa cum a spus chiar juratul de la Chefi la Cuțite, cei doi nu ar fi vorbit despre mariaj, pana acum. Cu toate acestea, un alt concurent pare sa-i…