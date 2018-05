Stiri pe aceeasi tema

- Calatorie cu trenul, infernala, catre București. Știu ca știți, vorba unei prietene, dar... va reamintesc, București e, totuși, capitala noastra, a Romaniei, cunoscuta ca țara europeana... Read More...

- Muzeul Revolutiei Romane se va deschide in Timisoara pina in 2021 Ministerul Apararii Nationale va transfera Consiliului Judetean Timis cladirea garnizoanei din Piata Libertatii. Odata preluata, CJT va amenaja aici Muzeul Revolutiei Romane, care trebuie sa-si deschida portile pana in 2021. …

- Procurorii din Capitala au demarat o ancheta dupa ce un copil a murit la Spitalul de Boli Infectioase „Matei Bals“. Acesta era internat impreuna cu parintii, care au afirmat ca au inceput sa se simta rau dupa ce au mancat, toti trei, shaorma cumparata de la un fast food din Bucuresti.

- In acest weekend, strazile Matei Millo si Ion Otetelesanu, din zona Cercului Militar din Bucuresti, vor fi inchise circulatiei rutiere, anunta Primaria Capitalei, precizand ca artere vor fi transformate in cai pietonale cu ocazia desfasurarii primei editii a seriei "Pietonale in Cartierul Creativ".

- Masini de epoca, colectii de obiecte vechi, bijuterii de tot felul, carti, fotografii, mobilier, tablouri sau colectii de numismatica sunt doar cateva din atractiile Targului Anticarilor, ale carui porti se vor deschide, in Parcul Obor din Capitala, amatorilor de suveniruri din Sectorul 2 al Capitalei…

- O campanie de donare de sange se va desfasura, de vineri pana duminica, in mall-ul Sun Plaza din Capitala, recoltarea urmand sa fie realizata de medicii de la Centrul de Transfuzie Sanguina. Cei care doresc sa doneze trebuie sa aiba peste 18 ani, sa nu fi suferit interventii chirurgicale in ultimele…

- Fundatia Todie axata pe promovarea principiilor creative, inovative si inventive, si ale eticii si esteticii se deschide in acest weekend in Constanta. "Fundatia Todie" pentru arta teoretica isi deschide portile publicului sambata, 31 martie 2018, incepand cu ora 11.00, pe strada Sulmona nr. 26 din…

- Grupul francez Carrefour are ancore alimentare in patru din cele mai mari zece centre comer­cia­le din Bucu­resti, „lup­tan­du-se“ in­de­aproape cu Mega Image, cu Auchan si Cora, care de ase­menea se afla in unele din mal­lurile cu cele mai mari ci­fre de afaceri din Capitala. In Baneasa,…