Stiri pe aceeasi tema

- Pariul este pariu! Jurații de la Chefi la cuțite s-au ținut și de data aceasta de cuvant și iata ca, in urma duelului, Catalin Scarlatescu și Sorin Bontea au fost nevoiți sa se tatueze cu chipul lui Florin Dumitrescu. Iata cum au reacționat jurații și cum arata celebrul tatuaj care le-a dat batai mari…

- In aceasta seara, in bucataria de la Chefi la cuțite a avut loc un mic ”incident”, iar protagonista a fost chiar Lorelei Bratu, fosta concurenta de la Asia Express. Catalin Scarlatescu a ramas pur și simplu uimit de calmitatea cu care șatena a stins focul, fara sa se sperie și fara sa țipe, spunand…

- Este sarbatoare mare in familia Narcisei Birjaru! Caștigatoarea de la Chefi la cuțite și partenerul ei de viața, Alex Turcitu, au implinit astazi, chiar de Ziua Naționala a Romaniei, 10 ani de cand se iubesc. Iata ce mesaj a postat fosta concurenta a lui Catalin Scarlatescu pe rețelele de socializare!

- Claudia Radu a participat la „Chefi la cuțite”, a facut parte din echipa lui Catalin Scarlatescu. A impresionat cu talentul ei in bucatarie, dar și cu firea ei amuzanta. Dupa show-ul culinar de la Antena 1, fosta concurenta se mandrește cu o transformare de excepție: a slabit aproximativ 20 de kilograme.…

- Mihai Onila, fostul solist al trupei Axxa, a vorbit pentru prima data despre greutațile prin care a trecut actuala sa partenera de viața, Laura. Recent, in cadrul unui interviu, artistul a povestit ca iubita lui a fost victima unui grav accident de mașina, in urma caruia Laura a murit, apoi a inviat.

- Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania: Liviu Chiorpec a incetat din viața, dupa o lupta grea cu cancerul Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania: Liviu Chiorpec a incetat din viața, dupa o lupta grea cu cancerul Veste zguduitoare pentru lumea chef-ilor din Romania! Celebrul…

- Ionuț Belei de la Chefi la cuțite se mandrește cu noua sa cucerire. Cu toate acestea, caștigatorul sezonului opt s-a desparțit de fosta lui logodnica in urma cu cateva luni și se pare ca acum iubește din nou, avand in vedere ultima fotografie pe care a postat-o pe rețelele de socializare.

- Marinela Chelaru a dezvaluit ce pensie are. Actrița in varsta de 62 de ani a vorbit și despre problemele financiare cu care se confrunta. In urma cu trei ani, Marinela Chelaru a avut probleme grave de sanatate. Banii pe care ii primește de la stat nu sunt atat de mulți, insa se bazeaza pe soțul ei.…