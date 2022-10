Stiri pe aceeasi tema

- Dupa proba de duel din ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, cei trei jurați au degustat preparatele concurenților. La un moment dat, Catalin Scarlatescu a parasit platoul, sprea marea surpriza a tututor.

- Brgitta Gheorghe a generat o cearta de zile mari intre chef Catalin Scarlatescu și chef Sorin Bontea in ediția 22 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 19 octombrie 2022. Hai sa vezi care este motivul pentru care spiritele s-au incins in platoul emisiunii.

- Editia de marti, 4 octombrie, a emisiunii Chefi la cutite a adus o amuleta pretioasa in echipa unuia dintre jurati. Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au scos pe masa toate “armele” culinare, la jocul de amuleta cu numarul 15, iar castigatorul a primit un bonus important.…

- Britanica Jessica Alves, candva barbat, s-a dovedit cea mai extravaganta concurenta din platoul ”Chefi la cuțite” de la inceputurile emisiunii. Show-ul culinar de la Antena 1 a fost de-a dreptul condimentat aseara, de un transeexual celebru la nivel mondial, candva cunoscut drept ”Papușa umana Ken”…

- Jurații de la emisiunea Chefi la cuțite, sezonul 10, au avut parte de o surpriza, in aceasta seara. In cadrul emisiunii, și-a facut apriția Sorin Iles, concurentul caruia i s-au oferit trei cuțite de aur. Acesta l-a ales, in cele din urma, pe chef Sorin Bontea.

- Chef Sorin Bontea, chef Florin Dumitrescu și chef Catalin Scarlatescu au avut parte de o surpriza total neașteptata din partea Irinei Fodor. Cei trei chefi au aflat ca vor participa la un joc de culise cu un regulament diferit fața de jocul de amuleta.

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Marea revenire a maeștrilor bucatariei la Antena 1 vine cu multe nouțați care vor adauga savoare rețetei deja consacrate a celebrului show culinar. Sezonul 10 Chefi la cuțițe va debuta in toamna la Antena 1 intr-un decor nou, special creat pentru a marca decada de succes a trioului de senzație alcatuit…