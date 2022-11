Stiri pe aceeasi tema

- Dupa multe momente tensionate, Catalin Scarlatescu a venit cu doza de umor in ediția de astazi, la Chefi la cuțite. Juratul a folosit amuleta caștigata și in aceasta seara pentru a testa talentul artistic al juraților, astfel ca le-a dat o sarcina atat amuzanta, cat și enervanta.

- Catalin Scarlatescu a apasat butonul roșu, in timp ce concurenții se pregateau pentru proba battle-ului din aceasta seara. Iata cum a folosit amuleta in favoarea sa, dar și cum au reacționat restul juraților, cand și-au dat seama in ce dificultate sunt puși.

- Catalin Scarlatescu se poate lauda ca, in sfarșit, dupa ce numele sau a recomandat multe restaurante in ultimii 10 ani, și-a deschis in sfarșit localul sau. Juratul de la ”Chefi la cuțite” (Antena 1), cunoscutul bucatar de televiziune a convenit sa nu le dea salarii fixe angajaților sai, ci procent…

- Banda a adus verdictul final al juraților pentru al șaselea battle din sezonul 10 Chefi la cuțite, difuzat pe data de 31 octombrie 2022. Chef Sorin Bontea a avut o reacție total neașteptata cand a vazut ce echipe au intrat la duel in aceasta seara.

- Dupa proba de duel din ediția 23 a emisiunii Chefi la cuțite sezonul 10, cei trei jurați au degustat preparatele concurenților. La un moment dat, Catalin Scarlatescu a parasit platoul, sprea marea surpriza a tututor.

- Catalin Scarlatescu și Doina Teodoru nu se mai feresc și iși traiesc public relația de iubire. Chiar in acest weekend, cei doi au fost surprinși intr-o ipostaza inedita, sunt apropiați și tandri unul cu altul. Intr-o imagine postata pe contul lui de Instagram, Catalin Scarlatescu e fotografiat in timp…

- Deși in trecut a fost foarte discret atunci cand venea vorba de viața lui personala, dar mai ales amoroasa, Catalin Scarlatescu nu pierde nicio ocazie și se afișeaza cu noua lui iubita, Doina Teodoru. Juratul de la Chefi la cuțite a postat o imagine romantica alaturi de femeia care i-a pus inima pe…

- Sezonul 10 de la Chefi la cuțite vine cu multe surprize pentru telespectatori și nu numai. Catalin Scarlatescu vrea sa duca relația cu Doina Teodoru la alt nivel. Ce a marturisit juratul despre partenera lui. A dezvaluit ce și-ar dori sa faca iubita lui.