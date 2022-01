Stiri pe aceeasi tema

- Alte 237 cazuri noi de infectare cu Covid-19 au fost confirmate astazi in Republica Moldova, dintre care 76 de cazuri in regiunea transnistreana. Din numarul total de cazuri, 4 sunt asociate cu contact in afara țarii: 1 - SUA, 1 - Romania, 1 - Franța, 1 - Belgia.

- Naționala de fotbal a Romaniei a incheiat anul 2021 pe locul 44 in clasamentul FIFA, cu 1.453,18 de puncte, potrivit news.ro. Echipele care fac parte din grupa a treia a Diviziei B a Ligii Natiunilor ocupa urmatoarele pozitii: Bosnia-Hertegovina – locul 61, cu 1.391,19 puncte, Finlanda – locul 58,…

- ”Grupul Louis Delhaize, activ in Franta, Belgia si Luxemburg, prezent si in Romania din 2003 prin intermediul formatelor de tip hipermarket sub brandul cora, anunta ca a ajuns la un acord pentru a-si vinde portofoliul imobiliar din Romania, mentinand in intregime operatiunile comerciale ale hipermarketurilor…

- Israelul a anuntat marti ca a inclus SUA si alte cateva tari pe lista rosie de aproape 50 de state spre care sunt interzise calatoriile, pentru a limita raspandirea variantei Omicron a coronavirusului.Propunerea Ministerului Sanatatii de a le interzice israelienilor sa calatoreasca in SUA, dar si in…

- București, 08 decembrie 2021 – Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economica (OCDE) a studiat impactul politicilor publice implementate prin biletele de valoare in 7 țari (Franța, Belgia, Cehia, Brazilia, Mexic, Maroc și Romania) și a ajuns la concluzia ca aceste instrumente sunt folosite cu…

- Compania de cloud open-source Nextcloud, impreuna cu alte companii și organizații de cloud și software din Europa, a format „Coaliția unui camp de batalie egal”, care a depus o plangere impotriva celor de la Microsoft la Comisia Europeana. Motivul ar fi reprezentat de un comportament pe care Coaliția…

- Echipa naționala de fotbal a României a înregistrat o coborâre de trei locuri în clasamentul FIFA dupa disputarea ultimelor meciuri din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2022. Cu 1.453.18 puncte, tricolorii lui Mirel Radoi se afla pe 44 în lume, cu trei…

- Valul de solidaritate umana declansat de eruptia vulcanului din insula spaniola La Palma are un nou exemplu prin initiativa "Una carta, una sonrisa" ("O scrisoare, un zambet"), prin intermediul careia elevii din Valle de Aridane au primit peste 30.000 de mesaje de sprijin si incurajare venite din…