Stiri pe aceeasi tema

- O problema majora in trafic, problema care cauzeaza un numar extrem de mare de accidente rutiere, o reprezinta neglijența bicicliștilor. Post-ul Inca o victima a neglijenței bicicliștilor in trafic. Un barbat a fost accidentat mortal la Potlogi apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Razvan Fodor a ajuns sa-și ofere serviciile Poliției Romane! Prezent mai mereu in trafic, prezentatorul de le ”Burlacul” vede zilnic incidente care nu sunt in conformitate cu legea și vrea sa dea o mana de ajutor autoritaților. Doar azi, actorul a fost martor la trei astfel de incidente.

- Sambata, 17 aprilie, ora 23.40, pe raza comunei Fratauții Vechi, localitatea Maneuți, pe DJ 178F, polițiștii din cadrul SPR 4 Galanești au efectuat semnale regulamentare de oprire unui autoturism. Conducatorul auto nu s-a conformat continuandu-și deplasarea catre localitatea Maneuți. S-a procedat la…

- ”Viața fiecarui om conteaza!” Mai mulți șoferi au fost amendați de catre angajații INSP, dupa ce nu au acordat prioritate in trafic autospecialei pompierilor. Incidentele au avut loc ieri, pe teritoriul raionului Orhei, in cadrul operațiunii ”Girofarul”.

- Patru barbati, cu varste cuprinse intre 19 si 25 de ani, au fost retinuti pentru de trafic de droguri de risc si de mare risc, au informat, vineri, reprezentantii Inspectoratului General al Politiei Romane (IGPR). Potrivit sursei citate, pe data de 8 aprilie, politistii de combatere a criminalitatii…

- Nemulțumire mare din partea șoferilor autobuzelor Societații de Transport Public Timișoara. Conducatorii auto spun ca nu se simt in siguranța din cauza „bizonilor” care blocheaza stațiile mijloacelor de transport in comun. Probleme sunt in mai multe zone din oraș.

- Trafic dirijat la intersecție Str. Bucegi cu Str. Verii, din municipiul Buzau, accident de circulație Din primele date de la fața locului a reieșit ca este vorba de o coliziune intre doua autoturisme, unul condus pe Str. Bucegi catre centru, de o șoferița de 20 de ani, din Buzau și un autoturism condus…

- Un barbat agresat in trafic in septembrie 2015 a aflat in martie 2021 ca dosarul penal de loviri si alte violente a fost clasat. Motivul oficial: faptele s-au prescris, in conditiile in care 5 ani anchetatorii nu au facut nimic in dosar. La momentul clasarii, faptuitorul era in considerare…