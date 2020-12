Stiri pe aceeasi tema

- Robert Vasiliu, cunoscut drept „Ragnar”, a trecut printr-o experiența complet neplacuta dupa ce a parasit competiția Chefi la cuțite. Colegul sau de echipa, Catalin Rizea, a facut anunțul pe rețelele de socialzare.

- Bucurie mare in familia Rizea! Catalin, a demonstrat de nenumarate randuri in fiecare ediție a concursurului, ca deși este un bucatar amator, el chiar se pricepe la gatit! Astfel, acesta a trecut in etapa semifinala a concursului culinar „Chefi la cuțite”. Iata ce mesaj i-a transmis Adda Baladda, soția…

- Surpriza de proporții in edițai 37 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”! Fix cand echipele se pregateau sa afle verdictul dupa proba de gatit, Adda și-a facut apariția in bucatarie.

- Catalin Rizea și-a demonstrat talentul și abilitatea de bucatar la "Chefi la cuțite", jurații fiind impresionați de preparatele senzaționale pregatite de soțul Addei. In spatele apariției neașteptate stau incurajarile partenerei sale de viața, care l-a motivat sa se inscrie in competiție.

- In ediția 27 din sezonul 8 al emisiunii „Chefi la cuțite”, concurenții ramași in competiție lupta pentru ultima șansa de-a prinde un loc in cele trei echipe conduse de Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu!

- "Eu ma indragostesc tot timpul, chiar daca e de scurta durata. Am avut o perioada cand aveam impresia ca le știu pe toate, eram foarte orgolios și am avut de pierdut. Am citit zilele astea o treaba care mi-a placut: „Your ego is not your amigo!. Am ințeles ca, daca nu te bazezi pe oamenii din jurul…

- Una dintre marile surprize din ediția 7 din sezonul 8 „Chefi la cuțite” a fost atunci cand celebrul cuplu Adda și Catalin Rizea, de la „Asia Express”, a decis sa faca show in bucatarie!

- Catalin Scarlatescu a fost pus fața in fața cu „dragostea vieții lui”, in platoul „Chefi la cuțite”. Juratul le-a prezentat colegilor sai femeia care i-a furat inima, in urma cu mulți ani de zile.