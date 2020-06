Stiri pe aceeasi tema

- ​Google Romania (București) a fost amendata de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) cu 10.000 de lei dupa ce nu a luat nicio masura și nu a informat centrala cu privire la schimbarea pe Google Maps a denumirii Catedralei Mantuirii Neamului cu „Catedrala prostirii neamului”. „Fapta…

- "Nu putem decat saluta dreapta, deci fireasca hotarare a CNCD, precum si initiativa pe care a avut-o anterior dl Cristian Jura, distins membru al acestei institutii. Le multumim tuturor celor ce au luat atitudine impotriva unui abuz intolerabil, a unei ofense la adresa Bisericii si, punctual, la…

- Deși in timpul pandemiei actuale toate statele au impus restricții generale in privința desfașurarii activitaților religioase, Romania este printre puținele regimuri democratice in care autoritațile publice au formulat recomandari liturgice. Fascinat de puterea sa despotica, statul s-a varat in Potir…

- Arhidiaconul Ionuț Mavrichi, unul dintre comunicatorii Patriarhiei Romane, a fost ales, de mai mulți parlamentari creștini aparținand mai multor partide pentru a face parte din Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii. Este pentru prima data cand un cleric va intra in CNCD, una dintre cele…

- Calin Popescu-Tariceanu a anuntat ca va contesta in instanta decizia CNCD de a-l amenda cu 2.000 de lei pentru discriminare, pentru ca a folosit termenul "Fuhrer" intr-o postare pe Facebook despre președintele Klaus Iohannis."Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii a hotarat sa ma amendeze…

- Premierul Ludovic Orban a spus ca este convins ca instantele de judecata vor da dreptate presedintelui Klaus Iohannis atunci cand acesta va contesta amenda de 5.000 de lei primita de la Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. El a catalogat amenda emisa de CNCD drept "o forma de represiune,…

- Consiliul Național pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) l-a amendat pe președintele Klaus Iohannis cu 5.000 de lei pentru declarațiile privind autonomia Ținutului Secuiesc. Amenda a fost aplicata pentru ca declaratiile presedintelui au incalcat dreptul la demnitate pe criteriul de apartenența etnica/naționala.…

- Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD) va analiza mai multe plangeri referitoare la discriminarea credinciosilor romano-catolici si protestanti fata de cei ortodocsi, prin exceptiile de Paste, dar si declaratii ale unor persoane publice din ultima perioada.