Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Orban vine astazi sa primeasca votul de investitura al Prlamentului, premierul desemnat fiind optimist in privința rezultatului, mizand pe cel puțin 237 de voturi. In ultimul moment, partidelor care și-au anunțat sprijinul public, mai mulți parlamentari Pro Romania, printre care Daniel Constantin…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a pariat ca Pro Romania va participa la votul de investitura a guvernului Ludovic Orban.„(...) fac un pariu: Ponta (și cohorta lui de ex-PSD adunata din Parlament) va veni, luni, sa voteze investirea Guvernului Orban. Știu și eu, și știți și voi cum sta treaba cu…

- "Nu se schimba nimic, noi am spus ca nu putem susține un guvern al PNL, pentru ca interesele categoriilor de electorat pe care le reprezentam noi, respectiv PNL, sunt diferite. Ca urmare, nu vom fi prezenți in Parlament", a declarat Adrian Tutuianu joi, la Antena 3. El a mai spus ca nu crede…

- Deputatul PSD de Cluj Cristina Burciu a anuntat miercuri ca va vota pentru investirea Guvernului Orban, motivand ca „Romania nu isi poate permite sa intre intr-o criza guvernamentala”. Aceasta a mai adaugat ca nu vrea sa fie pusa in pericol plata salariilor la finalul anului.

- Deputatul PSD Cristina Burciu anunta ca a decis sa sustina investirea Guvernului Orban. "Am decis sa sustin investirea in functie a Guvernului propus de Ludovic Orban, pentru ca Romania nu isi poate pe...

- "V-am spus ca suntem in discutii individuale cu peste 25 de parlamentari (de la PSD si neafiliati politic - n.r.). Sigur ca acum, fiind in situatia in care Victor Ponta a anuntat ca nu sprijina investirea Cabinetului, evident vom discuta individual si cu parlamentarii de la Pro Romania, pentru a…

- Ludovic Orban, premierul desemnat, are miercuri runda finala de negocieri cu posibilii parteneri din Parlament. Liderul PNL a lasat la final Pro Romania, iar semnele nu sunt bune pentru un potential Guvern Orban. Surse politice au precizat pentru STIRIPESURSE.RO ca formatiunea condusa de Ponta nu…

- Viorica Dancila a fost demisa, prin moțiune de cenzura, prilej de bucurie pentru adversarii PSD! Tudor Chirila, unul dintre ei, ii jignește pe romani, dupa votul mobilizator din Parlament. Vedeta PRO TV spune ca ”electoratul roman este in marea lui majoritate needucat și uita repede”.Chirila…