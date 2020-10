Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Catalin Radulescu spune ca nu exista discutii privind inscrierea fostului premier Viorica Dancila in Partidul Ecologist Roman, asa cum s-a vehiculat in spatiul public. In plus, el precizeaza ca, daca ar fi fost contactat de Dancila, ar fi refuzat-o.

- Cei trei politicieni au demisionat recent din partidul care i-a consacrat, iar in prezent deschid listele de candidați pentru Parlament ca reprezentanți ai Partidului Ecologist (PER). Marcel Ciolacu, surprins sfindand toate regulile impuse de pandemie Alaturi de ei, cei doi artiști, Marcel Pavel…

- Coșmar la Roland Garros. Simona Halep a fost invinsa, in optimi, de Iga Swiatek. Poloneza de 19 ani a schimbat deznodamantul meciului, vizualizat de mulți avand-o ca invingatoare pe romanca. Presa internaționala, la fel de uluita. Parcursul imaculat al Simonei Halep la Roland Garros, intrerupt de Iga…

- Un barbat în vârsta de 80 de ani din nordul Angliei dat disparut dupa ce a fost surprins de un viscol puternic în timpul unei drumeții a aparut marți la o conferința de presa despre dispariția sa, relateaza Insider.Harry Harvey le-a declarat reporterilor ca a avut parte de…

- ​Liderul PSD Teleorman, Adrian Gâdea, afirma, întrebat de ce investitorii ocolesc judetul, ca ”poate a fost un blestem”. ”Poate multi s-au ferit, tinând cont de scandalurile de presa si de toata tevatura care s-a facut în jurul Teleormanului, mai ales în…

- Asociatia "100% Playground" anunta lansarea proiectului "Randuri din timpul pandemiei", care are ca scop documentarea impactului pandemiei asupra tinerilor si transformarea textelor scrise de acestia in materiale de presa. Proiectul este sustinut cu sprijinul finantarii obtinute in cadrul programului…

- Florin Cițu a demonstrat ca nu ține cont de normele sanitare, dar nici de recomandarile șefilor sai politici. Ministrul de Finanțe a aparut, joi seara, intr-o conferința de presa, in spațiu inchis, fara masca.In comparație cu Cițu, președintele Klaus Iohannis ține conferințele de presa cu…

- În ultimele zile, în presa au aparut mai multe zvonuri potrivit carora antrenorul campioanei CFR Cluj, Dan Petrescu ar fi fost surprins plimbându-se pe strazile din Cluj-Napoca, fara sa poarte corect masca de protecție, deși a fost testat pozitiv…