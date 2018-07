Deputatul PSD Catalin Radulescu i-a solicitat marti presedintelui Klaus Iohannis sa denunte public protocoalele incheiate intre SRI si institutii ale statului, sa se dezica de acestea si sa denunte public toate interceptarile ilegale pe siguranta nationala. Radulescu a afirmat ca, daca seful statului nu va face aceste lucruri, "inseamna ca accepta statul paralel si continua nerespectarea Constitutiei". "Ieri, prin revocarea doamnei Kovesi, nu am facut absolut nimic, pentru ca va fi inlocuita o persoana cu o alta persoana, Sistemul este acelasi. Si atunci, pentru ca in acesti ani de zile am vazut…