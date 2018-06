Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD, Catalin Radulescu, a avut o prima reacție dupa ce șeful partidului, Liviu Dragnea a fost condamnat la 3 ani și șase luni de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman.

- Ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, a spus, marți seara, ca este convinsa ca liderul PDL, Liviu Dragnea, va fi achitat in dosarul DGASPC, in care este acuzat de fapte de corupție, alaturi de fosta lui soție, pentru ca dosarul este unul penibil.”Eu sunt absolut convinsa ca sentința va fi…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu face nota discordanta in partid si le ia apararea colegilor care au decis sa plece la Pro Romania. Acesta ii critica pe cei care i-au numit tradatori pe cei care au plecat, dar il critica si pe Liviu Dragnea, care i-a numit "sobolani" pe Ponta si pe Tudose. Potrivit…

- Deputatul liberal Ovidiu Raetchi, membru al comisiei speciale comune a Camerei Deputaților și Senatului privind analizarea și actualizarea cadrului normativ cu incidența in domeniul securitații naționale, le solicita lui Liviu Dragnea și Calin Popescu Tariceanu sa asigure publicarea, conform regulamentelor,…

- Deputatul PSD Liviu Plesoianu este unul dintre putinii social-democrati care are curajul sa-l critice public pe Liviu Dragnea. Ultima tema abordata de Plesoianu este cea a mutarii ambasadei Romaniei din Tel Aviv la Ierusalim. Deputatul critica in termeni duri discursul lui Dragnea pe aceasta tema,…

- La o zi dupa ce partidul i-a retras sprijinului politic, deputatul PSD Catalin Radulescu a pus mitraliera pe liderul filialei Arges, Serban Valeca, pe care il considera „o nulitate de la care a plecat toata povestea”. Totodata, Radulescu spune ca presedintele PSD Liviu Dragnea nu i-a fost ostil si ca…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunțat luni, 16 aprilie, dupa ședința CEX, ca Ovidiu Iane și Adrian Dobre și-au dat demisiile din funcțiile pe care le aveau in PSD, și, de asemenea, retragerea sprijinului politic pentru deputatul Catalin Radulescu. „Astazi am adoptat și unele masuri organizatorice. Dl…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a afirmat vineri, pentru MEDIAFAX, in legatura cu faptul ca Elena Udrea ar avea statutul de refugiat politic in Costa Rica, ca ea trebuia sa aiba curajul sa stea in Romania sa lupte si sa vorbeasca despre presupusele ilegalitati ale judecatorilor si procurorilor.